Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
2025-09-22T09:16:00+03:00
2025-09-22T09:16:00+03:00
2025-09-22T09:17:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив их бережное отношение к истории своего народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана. Бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям сегодня служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что праздник, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, обращает к милосердию и состраданию, символизирует приверженность высоким нравственным идеалам, лежащим в основе всех традиционных религий. Российский лидер пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго.
