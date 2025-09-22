Рейтинг@Mail.ru
05:21 22.09.2025 (обновлено: 06:21 22.09.2025)
В Госдуме заявили, что Пугачева лишилась уважения в России
В Госдуме заявили, что Пугачева лишилась уважения в России
КУРСК, 22 сен – РИА Новости. Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов поделился мнением с РИА Новости, что артистка Алла Пугачева забыта в России, а те, кто ее уважал, уже перестали это делать. "Я интервью ее не смотрел, у меня есть гораздо более интересные занятия... На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать", — сказал Певцов, отвечая на вопрос агентства, смотрел ли он ранее вышедшее интервью Аллы Пугачевой.Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева*). Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв сообщил, что просит лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год.Он рассказал, что просит Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС России. Также он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.* Признана в России иноагентом
КУРСК, 22 сен – РИА Новости. Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов поделился мнением с РИА Новости, что артистка Алла Пугачева забыта в России, а те, кто ее уважал, уже перестали это делать.
"Я интервью ее не смотрел, у меня есть гораздо более интересные занятия... На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать", — сказал Певцов, отвечая на вопрос агентства, смотрел ли он ранее вышедшее интервью Аллы Пугачевой.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева*). Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв сообщил, что просит лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год.
Он рассказал, что просит Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС России. Также он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
* Признана в России иноагентом
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Госдуме высказались об интервью Пугачевой
Вчера, 08:22
 
