В Госдуме заявили, что Пугачева лишилась уважения в России
2025-09-22T05:21:00+03:00
КУРСК, 22 сен – РИА Новости. Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов поделился мнением с РИА Новости, что артистка Алла Пугачева забыта в России, а те, кто ее уважал, уже перестали это делать. "Я интервью ее не смотрел, у меня есть гораздо более интересные занятия... На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать", — сказал Певцов, отвечая на вопрос агентства, смотрел ли он ранее вышедшее интервью Аллы Пугачевой.Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева*). Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв сообщил, что просит лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год.Он рассказал, что просит Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС России. Также он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.* Признана в России иноагентом
россия, афганистан, алла пугачева, дмитрий певцов, катерина гордеева, госдума рф, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
