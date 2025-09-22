https://ria.ru/20250922/proekt-2043443353.html

В Москве протестируют подтверждение возраста в вендингах по биометрии

В Москве протестируют подтверждение возраста в вендингах по биометрии - РИА Новости, 22.09.2025

В Москве протестируют подтверждение возраста в вендингах по биометрии

Подтверждение возраста при продаже энергетиков в вендингах будут тестировать осенью в Москве

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подтверждение возраста при продаже энергетиков в вендингах будут тестировать осенью в Москве, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "В офлайн-ритейле и вендингах пилотный запуск запланирован на осень. На кассах самообслуживания подтвердить возраст по биометрии можно будет при покупке любых товаров, а в вендингах – при покупке энергетиков", - сказал Поволоцкий. Пилотный проект, отметил глава ЦБТ, будет запущен в Москве - здесь операторы вендинговых аппаратов смогут понять рентабельность и ценность этой технологии. "Здесь же можно раскрыть следующий уровень сервиса: одним взглядом в камеру подтверждать возраст и проводить оплату. Такой сценарий, с моей точки зрения, будет наиболее комфортным для пользователей. Сейчас работаем над ним", - добавил он.

