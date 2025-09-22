https://ria.ru/20250922/prizyvniki-2043499348.html
Призывники осенью получат электронные повестки
22.09.2025
Призывники осенью получат электронные повестки
Призывников в российскую армию осенью 2025 года будут оповещать электронными повестками, но и от печатных не отказались, они юридически значимы
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Призывников в российскую армию осенью 2025 года будут оповещать электронными повестками, но и от печатных не отказались, они юридически значимы, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток", - сказал Цимлянский на брифинге. "Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы", - добавил он.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Призывников в российскую армию осенью 2025 года будут оповещать электронными повестками, но и от печатных не отказались, они юридически значимы, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток", - сказал Цимлянский на брифинге.
"Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы", - добавил он.