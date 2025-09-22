Рейтинг@Mail.ru
Призывников не будут привлекать к участию в СВО - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 22.09.2025 (обновлено: 13:13 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/prizyvniki-2043498752.html
Призывников не будут привлекать к участию в СВО
Призывников не будут привлекать к участию в СВО - РИА Новости, 22.09.2025
Призывников не будут привлекать к участию в СВО
Новобранцы, которые отправятся служить в российской армии в ходе осеннего призыва в 2025 году, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:58:00+03:00
2025-09-22T13:13:00+03:00
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_c5a3e9bdcf829d1f05a6d304e01d04bb.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Новобранцы, которые отправятся служить в российской армии в ходе осеннего призыва в 2025 году, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной операции, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге. Он уточнил, что не менее трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.
https://ria.ru/20250922/prizyv-2043497735.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c36be6accccc751c22c38e34091a632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф
Безопасность, Вооруженные силы РФ
Призывников не будут привлекать к участию в СВО

Генштаб заявил, что призывники не будут участвовать в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Новобранцы, которые отправятся служить в российской армии в ходе осеннего призыва в 2025 году, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной операции, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге.
Он уточнил, что не менее трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Осенний призыв пройдет с применением единого реестра
Вчера, 12:55
 
БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала