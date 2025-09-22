https://ria.ru/20250922/prizyvniki-2043498752.html
Призывников не будут привлекать к участию в СВО
Призывников не будут привлекать к участию в СВО - РИА Новости, 22.09.2025
Призывников не будут привлекать к участию в СВО
22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Новобранцы, которые отправятся служить в российской армии в ходе осеннего призыва в 2025 году, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной операции, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге. Он уточнил, что не менее трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Новобранцы, которые отправятся служить в российской армии в ходе осеннего призыва в 2025 году, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной операции, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге.
Он уточнил, что не менее трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.