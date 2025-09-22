https://ria.ru/20250922/prizyvniki-2043498752.html

Призывников не будут привлекать к участию в СВО

Новобранцы, которые отправятся служить в российской армии в ходе осеннего призыва в 2025 году, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:58:00+03:00

2025-09-22T13:13:00+03:00

безопасность

вооруженные силы рф

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Новобранцы, которые отправятся служить в российской армии в ходе осеннего призыва в 2025 году, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной операции, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге. Он уточнил, что не менее трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.

безопасность, вооруженные силы рф