https://ria.ru/20250922/prizyv-2043513875.html

Правительство поддержало проект о призыве на военную службу в течение года

Правительство поддержало проект о призыве на военную службу в течение года - РИА Новости, 22.09.2025

Правительство поддержало проект о призыве на военную службу в течение года

Правительство России поддерживает при условии доработки ко второму чтению законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:34:00+03:00

2025-09-22T13:34:00+03:00

2025-09-22T13:41:00+03:00

россия

общество

андрей картаполов

госдума рф

андрей красов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011375994_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ae820b861399a7f5ced6de779156b756.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство России поддерживает при условии доработки ко второму чтению законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА НовостиЗаконопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении", - сказано в документе.Правительство РФ отмечает, что с учетом разделения понятий призыва граждан на военную службу и отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения требуется внесение корреспондирующих изменений в пункт 1 статьи 26 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в части состава мероприятий призыва граждан на военную службу.

https://ria.ru/20250922/minoborony-2043513732.html

https://ria.ru/20250922/prizyvniki-2043498752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, андрей картаполов, госдума рф, андрей красов