Правительство поддержало проект о призыве на военную службу в течение года

Правительство поддержало при условии доработки проект о призыве в течение года
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПризывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство России поддерживает при условии доработки ко второму чтению законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении", - сказано в документе.
Правительство РФ отмечает, что с учетом разделения понятий призыва граждан на военную службу и отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения требуется внесение корреспондирующих изменений в пункт 1 статьи 26 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в части состава мероприятий призыва граждан на военную службу.
