В Генштабе назвали регионы с наиболее организованным призывом в армию
ДНР и ЛНР вошли в число регионов, где весенний призыв в российскую армию прошел наиболее организованно, заявил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ДНР и ЛНР вошли в число регионов, где весенний призыв в российскую армию прошел наиболее организованно, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия, Карелия, Крым, Донецкой и Луганской народных республиках, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тульской областях, в городах Москва и Санкт-Петербург", - сказал Цимлянский на брифинге. Он отметил, что все граждане, направленные для прохождения военной службы, были обеспечены установленными видами довольствия на сборных пунктах.
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
