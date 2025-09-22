Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе назвали регионы с наиболее организованным призывом в армию - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/prizyv-2043506581.html
В Генштабе назвали регионы с наиболее организованным призывом в армию
В Генштабе назвали регионы с наиболее организованным призывом в армию - РИА Новости, 22.09.2025
В Генштабе назвали регионы с наиболее организованным призывом в армию
ДНР и ЛНР вошли в число регионов, где весенний призыв в российскую армию прошел наиболее организованно, заявил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:10:00+03:00
2025-09-22T13:10:00+03:00
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика бурятия
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_c5a3e9bdcf829d1f05a6d304e01d04bb.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ДНР и ЛНР вошли в число регионов, где весенний призыв в российскую армию прошел наиболее организованно, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия, Карелия, Крым, Донецкой и Луганской народных республиках, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тульской областях, в городах Москва и Санкт-Петербург", - сказал Цимлянский на брифинге. Он отметил, что все граждане, направленные для прохождения военной службы, были обеспечены установленными видами довольствия на сборных пунктах.
https://ria.ru/20250922/prizyv-2043497735.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c36be6accccc751c22c38e34091a632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, республика бурятия, вооруженные силы рф, безопасность
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Генштабе назвали регионы с наиболее организованным призывом в армию

ДНР и ЛНР вошли в число регионов с наиболее организованным весенним призывом

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ДНР и ЛНР вошли в число регионов, где весенний призыв в российскую армию прошел наиболее организованно, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия, Карелия, Крым, Донецкой и Луганской народных республиках, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тульской областях, в городах Москва и Санкт-Петербург", - сказал Цимлянский на брифинге.
Он отметил, что все граждане, направленные для прохождения военной службы, были обеспечены установленными видами довольствия на сборных пунктах.
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Осенний призыв пройдет с применением единого реестра
Вчера, 12:55
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеспублика БурятияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала