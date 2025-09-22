https://ria.ru/20250922/prizyv-2043506581.html

В Генштабе назвали регионы с наиболее организованным призывом в армию

2025-09-22T13:10:00+03:00

луганская народная республика

донецкая народная республика

республика бурятия

вооруженные силы рф

безопасность

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ДНР и ЛНР вошли в число регионов, где весенний призыв в российскую армию прошел наиболее организованно, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия, Карелия, Крым, Донецкой и Луганской народных республиках, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тульской областях, в городах Москва и Санкт-Петербург", - сказал Цимлянский на брифинге. Он отметил, что все граждане, направленные для прохождения военной службы, были обеспечены установленными видами довольствия на сборных пунктах.

