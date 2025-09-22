https://ria.ru/20250922/prizyv-2043498053.html
В Генштабе назвали особенность осеннего призыва в 2025 году
В Генштабе назвали особенность осеннего призыва в 2025 году - РИА Новости, 22.09.2025
В Генштабе назвали особенность осеннего призыва в 2025 году
Особенностью осеннего призыва в российскую армию в 2025 году стало то, что он действует в течение года, сообщил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:56:00+03:00
2025-09-22T12:56:00+03:00
2025-09-22T12:56:00+03:00
вооруженные силы рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011375994_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ae820b861399a7f5ced6de779156b756.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Особенностью осеннего призыва в российскую армию в 2025 году стало то, что он действует в течение года, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Еще одной особенностью является то, что, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия", - сказал Цимлянский на брифинге. Это означает, что если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для её прохождения в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании, объяснил замначальника ГОМУ.
https://ria.ru/20250922/prizyv-2043496130.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011375994_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_5f5ddd660bd9e87dab37c772e977a1ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, общество
Вооруженные силы РФ, Россия, Общество
В Генштабе назвали особенность осеннего призыва в 2025 году
Осенний призыв в российскую армию в 2025 году действует в течение года
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Особенностью осеннего призыва в российскую армию в 2025 году стало то, что он действует в течение года, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Еще одной особенностью является то, что, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия", - сказал Цимлянский на брифинге.
Это означает, что если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для её прохождения в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании, объяснил замначальника ГОМУ.