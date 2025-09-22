https://ria.ru/20250922/prizyv-2043498053.html

В Генштабе назвали особенность осеннего призыва в 2025 году

В Генштабе назвали особенность осеннего призыва в 2025 году - РИА Новости, 22.09.2025

В Генштабе назвали особенность осеннего призыва в 2025 году

Особенностью осеннего призыва в российскую армию в 2025 году стало то, что он действует в течение года, сообщил заместитель начальника Главного...

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Особенностью осеннего призыва в российскую армию в 2025 году стало то, что он действует в течение года, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Еще одной особенностью является то, что, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия", - сказал Цимлянский на брифинге. Это означает, что если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для её прохождения в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании, объяснил замначальника ГОМУ.

россия

2025

Новости

