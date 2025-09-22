https://ria.ru/20250922/prizyv-2043496130.html
Осенний призыв в России начнется 1 октября
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Осенний призыв на срочную военную службу в России начнется 1 октября, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский."Первого октября начинается осенний призыв, и сегодня мы проводим брифинг, посвященный его началу. Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.
