Жителя Приморья будут судить за взрыв водонагревателя

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Житель Спасска-Дальнего Приморского края предстанет перед судом по обвинению в том, что по его вине у него в квартире взорвался водонагреватель, разрушив стену подъезда, сообщает региональная прокуратура. В мае врио главы Спасского муниципального района Олег Митрофанов сообщил, что на улице Шиферной в многоквартирном доме взорвался водонагреватель. Пострадавших нет. На видео в Telegram-канале Митрофанова было видно, что разрушилось перекрытие между квартирой и подъездом. Прокуратура Приморья сообщала, что инцидент произошел из-за его разгерметизации. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что эвакуированы свыше 30 человек. "В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о повреждении имущества многоквартирного дома в Спасске-Дальнем. Прокурор города Спасска-Дальнего утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности)", - говорится в сообщении. По версии следствия, разгерметизация водонагревателя произошла из-за его ненадлежащего самостоятельного ремонта. Общедомовое имущество многоквартирного дома повреждено на сумму более миллиона рублей.Дело расследовал следственный комитет. В региональном СУСК РИА Новости уточнили, что с фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

