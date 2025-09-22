Рейтинг@Mail.ru
В Приморье открыли мемориальную доску в память о погибшем вице-губернаторе - РИА Новости, 22.09.2025
04:48 22.09.2025 (обновлено: 05:56 22.09.2025)
В Приморье открыли мемориальную доску в память о погибшем вице-губернаторе
курская область
владивосток
приморский край
сергей ефремов
вооруженные силы украины
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в Курской области вице-губернаторе Приморского края Сергее Ефремове установили на школе во Владивостоке, где он учился, сообщает правительство региона. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Второго февраля Ефремов и еще двое бойцов отряда погибли во время выполнения боевых задач в Курской области. "Сегодня, 22 сентября, в школе №59 Владивостока торжественно открыли мемориальную доску Герою России полковнику Сергею Ефремову. В торжественной церемонии приняли участие представители власти, родственники, учащиеся, общественность", - говорится в сообщении.
курская область, владивосток, приморский край, сергей ефремов, вооруженные силы украины
Курская область, Владивосток, Приморский край, Сергей Ефремов, Вооруженные силы Украины
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в Курской области вице-губернаторе Приморского края Сергее Ефремове установили на школе во Владивостоке, где он учился, сообщает правительство региона.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Второго февраля Ефремов и еще двое бойцов отряда погибли во время выполнения боевых задач в Курской области.
"Сегодня, 22 сентября, в школе №59 Владивостока торжественно открыли мемориальную доску Герою России полковнику Сергею Ефремову. В торжественной церемонии приняли участие представители власти, родственники, учащиеся, общественность", - говорится в сообщении.
Курская областьВладивостокПриморский крайСергей ЕфремовВооруженные силы Украины
 
 
