В Приморье открыли мемориальную доску в память о погибшем вице-губернаторе
2025-09-22T04:48:00+03:00
2025-09-22T04:48:00+03:00
2025-09-22T05:56:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в Курской области вице-губернаторе Приморского края Сергее Ефремове установили на школе во Владивостоке, где он учился, сообщает правительство региона. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Второго февраля Ефремов и еще двое бойцов отряда погибли во время выполнения боевых задач в Курской области. "Сегодня, 22 сентября, в школе №59 Владивостока торжественно открыли мемориальную доску Герою России полковнику Сергею Ефремову. В торжественной церемонии приняли участие представители власти, родственники, учащиеся, общественность", - говорится в сообщении.
