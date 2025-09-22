https://ria.ru/20250922/primore-2043425923.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 22.09.2025

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона, который с вечера 24 сентября принесет в регион сильные и очень сильные дожди,... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T03:19:00+03:00

2025-09-22T03:19:00+03:00

2025-09-22T03:19:00+03:00

приморский край

владивосток

примгидромет

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49828/80/498288043_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a0a729905cd6cc55f15e543f0319c430.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона, который с вечера 24 сентября принесет в регион сильные и очень сильные дожди, сообщает Примгидромет. "В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября Приморский край окажется под влиянием активного циклона. В южных и восточных районах ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров), местами - очень сильные (50 миллиметров и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении. В отдельных районах возможны грозы. На побережье ветер усилится до 15-22 метров в секунду. По данным синоптиков, во Владивостоке днем 24 сентября ожидается дождь, временами сильный. Ночью осадки прекратятся. Количество выпавших осадков не достигнет критериев опасного явления.

https://ria.ru/20250502/primore-2014659295.html

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, владивосток, примгидромет, происшествия