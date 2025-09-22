Рейтинг@Mail.ru
В Приморье объявили штормовое предупреждение
03:19 22.09.2025
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Приморье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 22.09.2025
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона, который с вечера 24 сентября принесет в регион сильные и очень сильные дожди,... РИА Новости, 22.09.2025
приморский край
владивосток
примгидромет
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона, который с вечера 24 сентября принесет в регион сильные и очень сильные дожди, сообщает Примгидромет. "В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября Приморский край окажется под влиянием активного циклона. В южных и восточных районах ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров), местами - очень сильные (50 миллиметров и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении. В отдельных районах возможны грозы. На побережье ветер усилится до 15-22 метров в секунду. По данным синоптиков, во Владивостоке днем 24 сентября ожидается дождь, временами сильный. Ночью осадки прекратятся. Количество выпавших осадков не достигнет критериев опасного явления.
приморский край
владивосток
Новости
ru-RU
приморский край, владивосток, примгидромет, происшествия
Приморский край, Владивосток, Примгидромет, Происшествия
В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона, который с вечера 24 сентября принесет в регион сильные и очень сильные дожди, сообщает Примгидромет.
"В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября Приморский край окажется под влиянием активного циклона. В южных и восточных районах ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров), местами - очень сильные (50 миллиметров и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении.
В отдельных районах возможны грозы. На побережье ветер усилится до 15-22 метров в секунду.
По данным синоптиков, во Владивостоке днем 24 сентября ожидается дождь, временами сильный. Ночью осадки прекратятся. Количество выпавших осадков не достигнет критериев опасного явления.
Приморский край Владивосток Примгидромет Происшествия
 
 
