В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Приморье объявили штормовое предупреждение
2025-09-22T03:19:00+03:00
приморский край
владивосток
примгидромет
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона, который с вечера 24 сентября принесет в регион сильные и очень сильные дожди, сообщает Примгидромет. "В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября Приморский край окажется под влиянием активного циклона. В южных и восточных районах ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров), местами - очень сильные (50 миллиметров и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении. В отдельных районах возможны грозы. На побережье ветер усилится до 15-22 метров в секунду. По данным синоптиков, во Владивостоке днем 24 сентября ожидается дождь, временами сильный. Ночью осадки прекратятся. Количество выпавших осадков не достигнет критериев опасного явления.
приморский край, владивосток, примгидромет, происшествия
