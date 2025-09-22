Рейтинг@Mail.ru
В поезде Краснодар — Староминская потушили возгорание - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 22.09.2025 (обновлено: 17:02 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/pozhar-2043552699.html
В поезде Краснодар — Староминская потушили возгорание
В поезде Краснодар — Староминская потушили возгорание - РИА Новости, 22.09.2025
В поезде Краснодар — Староминская потушили возгорание
Возгорание в поезде "Краснодар - Староминская", где загорелись два вагона, ликвидировано, прокуратура проводит проверку, сообщила южная транспортная... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:01:00+03:00
2025-09-22T17:02:00+03:00
происшествия
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043572537_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_93bc2cf7f16ed3cfa50450becd8bcd19.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Возгорание в поезде "Краснодар - Староминская", где загорелись два вагона, ликвидировано, прокуратура проводит проверку, сообщила южная транспортная прокуратура.В понедельник транспортное управление МВД по ЮФО сообщило журналистам, что в пригородном поезде "Краснодар - Староминская" загорелись два вагона, были эвакуированы 56 человек."В Каневском районе Краснодарского края произошло возгорание в электропоезде "Краснодар – Староминская". В результате происшествия пострадавших не имеется. В настоящее время возгорание ликвидировано. Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20250921/chp-2043402107.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043572537_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3326509409dec2e18285f5180e326055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В поезде Краснодар — Староминская потушили возгорание

В поезде Краснодар — Староминская потушили возгорание в двух вагонах

© Фото : МЧС РоссииСгоревшие вагоны электропоезда Краснодар-Староминская
Сгоревшие вагоны электропоезда Краснодар-Староминская - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : МЧС России
Сгоревшие вагоны электропоезда Краснодар-Староминская
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Возгорание в поезде "Краснодар - Староминская", где загорелись два вагона, ликвидировано, прокуратура проводит проверку, сообщила южная транспортная прокуратура.
В понедельник транспортное управление МВД по ЮФО сообщило журналистам, что в пригородном поезде "Краснодар - Староминская" загорелись два вагона, были эвакуированы 56 человек.
"В Каневском районе Краснодарского края произошло возгорание в электропоезде "Краснодар – Староминская". В результате происшествия пострадавших не имеется. В настоящее время возгорание ликвидировано. Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры.
Возгорание кровли жилого дома в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Пожар в жилом доме в Липецкой области полностью локализовали
21 сентября, 22:13
 
ПроисшествияКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала