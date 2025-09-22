https://ria.ru/20250922/pozhar-2043552699.html

В поезде Краснодар — Староминская потушили возгорание

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Возгорание в поезде "Краснодар - Староминская", где загорелись два вагона, ликвидировано, прокуратура проводит проверку, сообщила южная транспортная прокуратура.В понедельник транспортное управление МВД по ЮФО сообщило журналистам, что в пригородном поезде "Краснодар - Староминская" загорелись два вагона, были эвакуированы 56 человек."В Каневском районе Краснодарского края произошло возгорание в электропоезде "Краснодар – Староминская". В результате происшествия пострадавших не имеется. В настоящее время возгорание ликвидировано. Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры.

