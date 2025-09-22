https://ria.ru/20250922/pozhar-2043543924.html

В Краснодарском крае загорелся пригородный поезд

В Краснодарском крае загорелся пригородный поезд - РИА Новости, 22.09.2025

В Краснодарском крае загорелся пригородный поезд

Два вагона загорелись в поезде Краснодар - Староминская, 56 пассажиров эвакуированы, пострадавших нет, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД по... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T15:31:00+03:00

2025-09-22T15:31:00+03:00

2025-09-22T16:44:00+03:00

происшествия

краснодарский край

краснодар

северо-кавказская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043562839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_080b8cfec7cf9175683092148150103c.jpg

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Два вагона загорелись в поезде Краснодар - Староминская, 56 пассажиров эвакуированы, пострадавших нет, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД по ЮФО со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу."Сегодня, 22 сентября, в 12 часов 29 минут на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло возгорание двух вагонов пригородного поезда №6702 сообщением Краснодар – Староминская. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. Для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении транспортного управления МВД.

https://ria.ru/20250910/pozhar-2040959348.html

краснодарский край

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в электропоезде Краснодар-Староминская Три вагона сгорели в электропоезде Краснодар-Староминская на площади 200 "квадратов", причины пожара устанавливаются, сообщили в МЧС. 2025-09-22T15:31 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, краснодар, северо-кавказская железная дорога