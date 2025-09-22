Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае загорелся пригородный поезд
15:31 22.09.2025 (обновлено: 16:44 22.09.2025)
В Краснодарском крае загорелся пригородный поезд
происшествия
краснодарский край
краснодар
северо-кавказская железная дорога
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Два вагона загорелись в поезде Краснодар - Староминская, 56 пассажиров эвакуированы, пострадавших нет, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД по ЮФО со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу."Сегодня, 22 сентября, в 12 часов 29 минут на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло возгорание двух вагонов пригородного поезда №6702 сообщением Краснодар – Староминская. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. Для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении транспортного управления МВД.
происшествия, краснодарский край, краснодар, северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Северо-Кавказская железная дорога
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Два вагона загорелись в поезде Краснодар - Староминская, 56 пассажиров эвакуированы, пострадавших нет, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД по ЮФО со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу.
"Сегодня, 22 сентября, в 12 часов 29 минут на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло возгорание двух вагонов пригородного поезда №6702 сообщением Краснодар – Староминская. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. Для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении транспортного управления МВД.
Происшествия Краснодарский край Краснодар Северо-Кавказская железная дорога
 
 
