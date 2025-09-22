В Краснодарском крае загорелся пригородный поезд

https://ria.ru/20250922/pozhar-2043543924.html
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Два вагона загорелись в поезде Краснодар - Староминская, 56 пассажиров эвакуированы, пострадавших нет, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД по ЮФО со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу."Сегодня, 22 сентября, в 12 часов 29 минут на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло возгорание двух вагонов пригородного поезда №6702 сообщением Краснодар – Староминская. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. Для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении транспортного управления МВД.
Пожар в электропоезде Краснодар-Староминская
Три вагона сгорели в электропоезде Краснодар-Староминская на площади 200 "квадратов", причины пожара устанавливаются, сообщили в МЧС.
