https://ria.ru/20250922/postradavshie-2043445621.html

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму - РИА Новости, 22.09.2025

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму

Большая часть пострадавших из-за атаки БПЛА в поселке Форос в Крыму оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, все... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T08:59:00+03:00

2025-09-22T08:59:00+03:00

2025-09-22T09:14:00+03:00

республика крым

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большая часть пострадавших из-за атаки БПЛА в поселке Форос в Крыму оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, все пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.Уточняется, что по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой была организована работа по оказанию медпомощи пострадавшим из поселка Форос в Крыму. Большая часть пострадавших оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России."Всесторонняя специализированная медицинская помощь была организована в кратчайшие сроки. На текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии. Наблюдается положительная динамика", - сказала Скворцова, чьи слова приводятся в Telegram-канале ФМБА.Она добавила, что в рамках оперативного реагирования были направлены 2 специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер."Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты 4 операционные. Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", – отметила Скворцова.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.

https://ria.ru/20250922/belgorod-2043440368.html

https://ria.ru/20250921/pozhar-2043406831.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)