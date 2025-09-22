Рейтинг@Mail.ru
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму
08:59 22.09.2025 (обновлено: 09:14 22.09.2025)
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму
республика крым
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большая часть пострадавших из-за атаки БПЛА в поселке Форос в Крыму оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, все пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.Уточняется, что по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой была организована работа по оказанию медпомощи пострадавшим из поселка Форос в Крыму. Большая часть пострадавших оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России."Всесторонняя специализированная медицинская помощь была организована в кратчайшие сроки. На текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии. Наблюдается положительная динамика", - сказала Скворцова, чьи слова приводятся в Telegram-канале ФМБА.Она добавила, что в рамках оперативного реагирования были направлены 2 специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер."Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты 4 операционные. Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", – отметила Скворцова.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
республика крым
республика крым, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Республика Крым, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Машина скорой помощи. Архивное фото
Республика Крым
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
