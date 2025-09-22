Рейтинг@Mail.ru
Новый постпред США при ООН впервые появился на заседании Совбеза - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/postpred-2043631210.html
Новый постпред США при ООН впервые появился на заседании Совбеза
Новый постпред США при ООН впервые появился на заседании Совбеза - РИА Новости, 22.09.2025
Новый постпред США при ООН впервые появился на заседании Совбеза
Новый постпред США при ООН Майк Уолтц появился на своем первом заседании Совбеза, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T23:38:00+03:00
2025-09-22T23:38:00+03:00
в мире
россия
эстония
сша
майк уолтц
антониу гутерреш
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043315061_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dc90889af3e3b2225f8eb6d6f8da94a4.jpg
ООН, 22 сен – РИА Новости. Новый постпред США при ООН Майк Уолтц появился на своем первом заседании Совбеза, передает корреспондент РИА Новости. Уолтц 21 сентября вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты, официально приступив к исполнению обязанностей. Первым Совбезом Уолтца стало заседание, созванное по инициативе Эстонии в связи с бездоказательными обвинениями в адрес РФ о нарушении воздушного пространства. Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Он получил одобрение сената как представитель страны в ООН аккурат перед стартом недели высокого уровня Генассамблеи, которая начнется 23 сентября. Эстония 19 сентября бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
https://ria.ru/20250922/strany-2043598867.html
https://ria.ru/20250501/uoltts-2014622362.html
россия
эстония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043315061_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_ff2a0c0aae8a1d99544f4ca604f67797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, сша, майк уолтц, антониу гутерреш, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон, миг-31
В мире, Россия, Эстония, США, Майк Уолтц, Антониу Гутерреш, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, МиГ-31
Новый постпред США при ООН впервые появился на заседании Совбеза

Новый постпред США при ООН Майк Уолтц появился на заседании Совбеза

© Getty Images / Michael M. SantiagoМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
Майк Уолтц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 22 сен – РИА Новости. Новый постпред США при ООН Майк Уолтц появился на своем первом заседании Совбеза, передает корреспондент РИА Новости.
Уолтц 21 сентября вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты, официально приступив к исполнению обязанностей.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Менее трети членов ООН поддержали обвинения Эстонии в адрес России
Вчера, 18:56
Первым Совбезом Уолтца стало заседание, созванное по инициативе Эстонии в связи с бездоказательными обвинениями в адрес РФ о нарушении воздушного пространства.
Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Он получил одобрение сената как представитель страны в ООН аккурат перед стартом недели высокого уровня Генассамблеи, которая начнется 23 сентября.
Эстония 19 сентября бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Миссия России в ООН готова к работе с Уолтцем, заявил Полянский
1 мая, 22:30
 
В миреРоссияЭстонияСШАМайк УолтцАнтониу ГутеррешДмитрий ПесковООНГенеральная Ассамблея ООНМиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала