https://ria.ru/20250922/postpred-2043631210.html

Новый постпред США при ООН впервые появился на заседании Совбеза

Новый постпред США при ООН впервые появился на заседании Совбеза - РИА Новости, 22.09.2025

Новый постпред США при ООН впервые появился на заседании Совбеза

Новый постпред США при ООН Майк Уолтц появился на своем первом заседании Совбеза, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T23:38:00+03:00

2025-09-22T23:38:00+03:00

2025-09-22T23:38:00+03:00

в мире

россия

эстония

сша

майк уолтц

антониу гутерреш

дмитрий песков

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043315061_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dc90889af3e3b2225f8eb6d6f8da94a4.jpg

ООН, 22 сен – РИА Новости. Новый постпред США при ООН Майк Уолтц появился на своем первом заседании Совбеза, передает корреспондент РИА Новости. Уолтц 21 сентября вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты, официально приступив к исполнению обязанностей. Первым Совбезом Уолтца стало заседание, созванное по инициативе Эстонии в связи с бездоказательными обвинениями в адрес РФ о нарушении воздушного пространства. Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Он получил одобрение сената как представитель страны в ООН аккурат перед стартом недели высокого уровня Генассамблеи, которая начнется 23 сентября. Эстония 19 сентября бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.

https://ria.ru/20250922/strany-2043598867.html

https://ria.ru/20250501/uoltts-2014622362.html

россия

эстония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, россия, эстония, сша, майк уолтц, антониу гутерреш, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон, миг-31