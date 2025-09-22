https://ria.ru/20250922/posol-2043446357.html
Посол России рассказал, какой ценой обходится Бельгии помощь Украине
Посол России рассказал, какой ценой обходится Бельгии помощь Украине
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Помощь Украине дается Бельгии очень высокой ценой, по сути, чиновники королевства обкрадывают собственное население, заявил РИА Новости посол России в Брюсселе Денис Гончар. По словам дипломата, “членство в клубе фанатов "Незалежной" дается Бельгии очень высокой ценой”. “Собственных средств у нее практически нет – госдолг превысил 643 миллиарда евро, что эквивалентно 104,7% ВВП, дефицит бюджета вырос до 4,4% ВВП (26 миллиардов евро) и такими темпами к 2030 году достигнет 5,4% ВВП. Ускоряется деиндустриализация. В прошлом году зафиксировано банкротство более 11 тысяч юридических лиц, уровень безработицы в 2024 году – 5,7%, средняя инфляция хоть и составляет "нестрашные" на первый взгляд 4,3%, но по европейским меркам это весьма чувствительно”, - сказал он в интервью агентству. Один из способов финансирования– последовательное увеличение нагрузки на собственное население и снижение социальных расходов, указал посол. “По сути, чиновники королевства обманывают собственное население. Ему говорят, что финансирование Украины идет за счет недополученных Россией доходов, но это не так. В отличие от грабежа, творимого на есовском уровне, бельгийские власти отдают Украине те деньги, которые иначе законно поступили бы в бюджет королевства в качестве налога на прибыль”, - пояснил он. “Речь идет о суммах с девятью нулями, которые можно было бы потратить на развитие инфраструктуры, зарплаты государственных и муниципальных служащих, социальные выплаты. Во имя солидарности с украинскими побратимами и есовско-натовской верхушкой обкрадывают своих же граждан”, - резюмировал Гончар.
