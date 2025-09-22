Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал, какой ценой обходится Бельгии помощь Украине
09:07 22.09.2025
Посол России рассказал, какой ценой обходится Бельгии помощь Украине
Посол России рассказал, какой ценой обходится Бельгии помощь Украине - РИА Новости, 22.09.2025
Посол России рассказал, какой ценой обходится Бельгии помощь Украине
Помощь Украине дается Бельгии очень высокой ценой, по сути, чиновники королевства обкрадывают собственное население, заявил РИА Новости посол России в Брюсселе... РИА Новости, 22.09.2025
в мире
украина
бельгия
россия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Помощь Украине дается Бельгии очень высокой ценой, по сути, чиновники королевства обкрадывают собственное население, заявил РИА Новости посол России в Брюсселе Денис Гончар. По словам дипломата, “членство в клубе фанатов "Незалежной" дается Бельгии очень высокой ценой”. “Собственных средств у нее практически нет – госдолг превысил 643 миллиарда евро, что эквивалентно 104,7% ВВП, дефицит бюджета вырос до 4,4% ВВП (26 миллиардов евро) и такими темпами к 2030 году достигнет 5,4% ВВП. Ускоряется деиндустриализация. В прошлом году зафиксировано банкротство более 11 тысяч юридических лиц, уровень безработицы в 2024 году – 5,7%, средняя инфляция хоть и составляет "нестрашные" на первый взгляд 4,3%, но по европейским меркам это весьма чувствительно”, - сказал он в интервью агентству. Один из способов финансирования– последовательное увеличение нагрузки на собственное население и снижение социальных расходов, указал посол. “По сути, чиновники королевства обманывают собственное население. Ему говорят, что финансирование Украины идет за счет недополученных Россией доходов, но это не так. В отличие от грабежа, творимого на есовском уровне, бельгийские власти отдают Украине те деньги, которые иначе законно поступили бы в бюджет королевства в качестве налога на прибыль”, - пояснил он. “Речь идет о суммах с девятью нулями, которые можно было бы потратить на развитие инфраструктуры, зарплаты государственных и муниципальных служащих, социальные выплаты. Во имя солидарности с украинскими побратимами и есовско-натовской верхушкой обкрадывают своих же граждан”, - резюмировал Гончар.
украина
бельгия
россия
в мире, украина, бельгия, россия
В мире, Украина, Бельгия, Россия
Посол России рассказал, какой ценой обходится Бельгии помощь Украине

Посол Гончар заявил, что помощь Украине дается Бельгии очень высокой ценой

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Помощь Украине дается Бельгии очень высокой ценой, по сути, чиновники королевства обкрадывают собственное население, заявил РИА Новости посол России в Брюсселе Денис Гончар.
По словам дипломата, “членство в клубе фанатов "Незалежной" дается Бельгии очень высокой ценой”.
“Собственных средств у нее практически нет – госдолг превысил 643 миллиарда евро, что эквивалентно 104,7% ВВП, дефицит бюджета вырос до 4,4% ВВП (26 миллиардов евро) и такими темпами к 2030 году достигнет 5,4% ВВП. Ускоряется деиндустриализация. В прошлом году зафиксировано банкротство более 11 тысяч юридических лиц, уровень безработицы в 2024 году – 5,7%, средняя инфляция хоть и составляет "нестрашные" на первый взгляд 4,3%, но по европейским меркам это весьма чувствительно”, - сказал он в интервью агентству.
Один из способов финансирования– последовательное увеличение нагрузки на собственное население и снижение социальных расходов, указал посол.
“По сути, чиновники королевства обманывают собственное население. Ему говорят, что финансирование Украины идет за счет недополученных Россией доходов, но это не так. В отличие от грабежа, творимого на есовском уровне, бельгийские власти отдают Украине те деньги, которые иначе законно поступили бы в бюджет королевства в качестве налога на прибыль”, - пояснил он.
“Речь идет о суммах с девятью нулями, которые можно было бы потратить на развитие инфраструктуры, зарплаты государственных и муниципальных служащих, социальные выплаты. Во имя солидарности с украинскими побратимами и есовско-натовской верхушкой обкрадывают своих же граждан”, - резюмировал Гончар.
