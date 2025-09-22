Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Брюсселе высказался о посягательствах на замороженные активы - РИА Новости, 22.09.2025
08:41 22.09.2025
Посол России в Брюсселе высказался о посягательствах на замороженные активы
Любые посягательства Бельгии на замороженные активы России не останутся без ответа, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Любые посягательства Бельгии на замороженные активы России не останутся без ответа, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. “Наша позиция предельно ясна и четко доведена до руководства Бельгии: любые посягательства на наши деньги станут нарушением международного права, двусторонних договоренностей и контрактных обязательств. Это касается не только отношений между российской стороной и "Евроклир", но и подписанных Бельгией международных документов”, - сказал он в интервью агентству. “Любые поползновения в сторону конфискации не останутся без ответа. Расплачиваться в первую очередь придется Бельгии: репутация надежной юрисдикции будет уничтожена, доверие инвесторов – подорвано, а инвестиционный имидж, выстраивавшийся десятилетиями, рухнет в один момент”, - подчеркнул дипломат. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
в мире, россия, бельгия, брюссель, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Флаги Бельгии и ЕС
© РИА Новости / Антон Денисов
Флаги Бельгии и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Любые посягательства Бельгии на замороженные активы России не останутся без ответа, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
“Наша позиция предельно ясна и четко доведена до руководства Бельгии: любые посягательства на наши деньги станут нарушением международного права, двусторонних договоренностей и контрактных обязательств. Это касается не только отношений между российской стороной и "Евроклир", но и подписанных Бельгией международных документов”, - сказал он в интервью агентству.
“Любые поползновения в сторону конфискации не останутся без ответа. Расплачиваться в первую очередь придется Бельгии: репутация надежной юрисдикции будет уничтожена, доверие инвесторов – подорвано, а инвестиционный имидж, выстраивавшийся десятилетиями, рухнет в один момент”, - подчеркнул дипломат.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
