Россия сделала Бельгии ясное предупреждение, заявил посол

2025-09-22T08:27:00+03:00

в мире

россия

бельгия

брюссель

евросоюз

нато

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия ясно дала понять властям Бельгии, что их недружественные действия чреваты обрушением двусторонних отношений, заявил РИА Новости недавно прибывший посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. "Как показали беседы, в Бельгии еще помнят позитивные страницы двусторонних отношений, включая дружбу монархов и союзничество в Первой и Второй мировых войнах, не удовлетворены нынешним их плачевным состоянием и рассчитывают на позитивные изменения. В то же время, мы пока не видим готовности что-либо для этого делать в практическом плане", - сказал он в интервью агентству. Более того, приходится констатировать, что Бельгия постепенно дрейфует во внешней политике по России и Украине от былого прагматизма в сторону подходов наиболее одиозно настроенных стран ЕС и НАТО, указал Гончар. "Мы довели до бельгийских властей нашу озабоченность такой риторикой, а главное – предпринимаемыми Брюсселем недружественными действиями. Ясно дали понять, что наблюдаемая негативная тенденция пошаговой деградации чревата обрушением всей конструкции двусторонних отношений. Прямо сказали и о своей искренней убежденности в том, что избранный политистеблишментом курс абсолютно не отвечает интересам граждан королевства", - подчеркнул дипломат.

россия

бельгия

брюссель

в мире, россия, бельгия, брюссель, евросоюз, нато