Рейтинг@Mail.ru
Россия сделала Бельгии ясное предупреждение, заявил посол - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/posol-2043442027.html
Россия сделала Бельгии ясное предупреждение, заявил посол
Россия сделала Бельгии ясное предупреждение, заявил посол - РИА Новости, 22.09.2025
Россия сделала Бельгии ясное предупреждение, заявил посол
Россия ясно дала понять властям Бельгии, что их недружественные действия чреваты обрушением двусторонних отношений, заявил РИА Новости недавно прибывший посол... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T08:27:00+03:00
2025-09-22T08:27:00+03:00
в мире
россия
бельгия
брюссель
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия ясно дала понять властям Бельгии, что их недружественные действия чреваты обрушением двусторонних отношений, заявил РИА Новости недавно прибывший посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. "Как показали беседы, в Бельгии еще помнят позитивные страницы двусторонних отношений, включая дружбу монархов и союзничество в Первой и Второй мировых войнах, не удовлетворены нынешним их плачевным состоянием и рассчитывают на позитивные изменения. В то же время, мы пока не видим готовности что-либо для этого делать в практическом плане", - сказал он в интервью агентству. Более того, приходится констатировать, что Бельгия постепенно дрейфует во внешней политике по России и Украине от былого прагматизма в сторону подходов наиболее одиозно настроенных стран ЕС и НАТО, указал Гончар. "Мы довели до бельгийских властей нашу озабоченность такой риторикой, а главное – предпринимаемыми Брюсселем недружественными действиями. Ясно дали понять, что наблюдаемая негативная тенденция пошаговой деградации чревата обрушением всей конструкции двусторонних отношений. Прямо сказали и о своей искренней убежденности в том, что избранный политистеблишментом курс абсолютно не отвечает интересам граждан королевства", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20250922/posol-2043441181.html
https://ria.ru/20250919/belgiya-2042927470.html
россия
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, брюссель, евросоюз, нато
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Евросоюз, НАТО
Россия сделала Бельгии ясное предупреждение, заявил посол

Посол РФ Гончар: недружественные действия Бельгии чреваты обрушением отношений

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Бельгии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия ясно дала понять властям Бельгии, что их недружественные действия чреваты обрушением двусторонних отношений, заявил РИА Новости недавно прибывший посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
"Как показали беседы, в Бельгии еще помнят позитивные страницы двусторонних отношений, включая дружбу монархов и союзничество в Первой и Второй мировых войнах, не удовлетворены нынешним их плачевным состоянием и рассчитывают на позитивные изменения. В то же время, мы пока не видим готовности что-либо для этого делать в практическом плане", - сказал он в интервью агентству.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Посол России рассказал, чем опасны заявления Польши о ядерном потенциале
08:16
Более того, приходится констатировать, что Бельгия постепенно дрейфует во внешней политике по России и Украине от былого прагматизма в сторону подходов наиболее одиозно настроенных стран ЕС и НАТО, указал Гончар.
"Мы довели до бельгийских властей нашу озабоченность такой риторикой, а главное – предпринимаемыми Брюсселем недружественными действиями. Ясно дали понять, что наблюдаемая негативная тенденция пошаговой деградации чревата обрушением всей конструкции двусторонних отношений. Прямо сказали и о своей искренней убежденности в том, что избранный политистеблишментом курс абсолютно не отвечает интересам граждан королевства", - подчеркнул дипломат.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Бельгии оценили идею ЕК создать "репарационный кредит" для Украины
19 сентября, 11:14
 
В миреРоссияБельгияБрюссельЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала