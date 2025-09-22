ВСУ не смогли деблокировать боевиков, окруженных у Синельниково
ВСУ не смогли деблокировать окруженные в Синельниково группы 57-й и 127-й бригад
Работа танков Т-72Б в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ВСУ не смогли деблокировать боевые группы двух бригад, окруженные у Синельниково на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", — сказал собеседник агентства.
Накануне в силовых структурах заявили, что во время боев в лесу возле Синельниково была заблокирована часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ общей численностью до роты. Российские военные нанесли им огневое поражение.
В роте ВСУ в зависимости от ее назначения числятся от 80 до 200 солдат.
Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
