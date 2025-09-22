Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не смогли деблокировать боевиков, окруженных у Синельниково - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 22.09.2025 (обновлено: 09:04 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/popytka-2043434091.html
ВСУ не смогли деблокировать боевиков, окруженных у Синельниково
ВСУ не смогли деблокировать боевиков, окруженных у Синельниково - РИА Новости, 22.09.2025
ВСУ не смогли деблокировать боевиков, окруженных у Синельниково
ВСУ не смогли деблокировать боевые группы двух бригад, окруженные у Синельниково на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T06:32:00+03:00
2025-09-22T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
волчанск
харьковская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781319_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_4f6ffa1ce3b1c330b894abea690e4fa7.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ВСУ не смогли деблокировать боевые группы двух бригад, окруженные у Синельниково на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", — сказал собеседник агентства.Накануне в силовых структурах заявили, что во время боев в лесу возле Синельниково была заблокирована часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ общей численностью до роты. Российские военные нанесли им огневое поражение.Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
https://ria.ru/20250920/plennyj-2043127322.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781319_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_fa77624b2f5d15d0e5c680c42b3d5811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, валерий герасимов, волчанск, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Волчанск, Харьковская область, Безопасность
ВСУ не смогли деблокировать боевиков, окруженных у Синельниково

ВСУ не смогли деблокировать окруженные в Синельниково группы 57-й и 127-й бригад

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота танков Т-72Б в зоне специальной военной операции
Работа танков Т-72Б в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа танков Т-72Б в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ВСУ не смогли деблокировать боевые группы двух бригад, окруженные у Синельниково на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ВСУ бросили без связи нескольких солдат на Харьковском направлении
20 сентября, 07:26
Накануне в силовых структурах заявили, что во время боев в лесу возле Синельниково была заблокирована часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ общей численностью до роты. Российские военные нанесли им огневое поражение.

В роте ВСУ в зависимости от ее назначения числятся от 80 до 200 солдат.

Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВолчанскХарьковская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала