https://ria.ru/20250922/popytka-2043434091.html

ВСУ не смогли деблокировать боевиков, окруженных у Синельниково

ВСУ не смогли деблокировать боевиков, окруженных у Синельниково - РИА Новости, 22.09.2025

ВСУ не смогли деблокировать боевиков, окруженных у Синельниково

ВСУ не смогли деблокировать боевые группы двух бригад, окруженные у Синельниково на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T06:32:00+03:00

2025-09-22T06:32:00+03:00

2025-09-22T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

валерий герасимов

волчанск

харьковская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781319_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_4f6ffa1ce3b1c330b894abea690e4fa7.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ВСУ не смогли деблокировать боевые группы двух бригад, окруженные у Синельниково на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", — сказал собеседник агентства.Накануне в силовых структурах заявили, что во время боев в лесу возле Синельниково была заблокирована часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ общей численностью до роты. Российские военные нанесли им огневое поражение.Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

https://ria.ru/20250920/plennyj-2043127322.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, валерий герасимов, волчанск, харьковская область, безопасность