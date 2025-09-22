МИД Польши выступил с дерзкой угрозой в адрес России
Сикорский пригрозил сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Польши
© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны, заявил глава МИД Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН, трансляция велась на сайте организации.
"У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться", — сказал он.
Польша становится пророссийской страной
21 сентября, 08:00
Свое заявление Сикорский назвал предупреждением.
На заседании обсуждался инцидент с якобы российскими дронами в воздушном пространстве Польши.
Инцидент с БПЛА
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16
18 сентября, 00:03