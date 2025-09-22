https://ria.ru/20250922/polsha-2042989365.html

"Сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине

"Сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине - РИА Новости, 22.09.2025

"Сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине

22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Кароль Навроцкий выразил готовность разместить в Польше французское ядерное оружие — для укрепления национальной безопасности. Примечательно, что в Варшаве давно рассуждают об этом, но ранее присматривались к американским боеголовкам. Что происходит в Восточной Европе — в материале РИА Новости.Ядерная активность"Считаю, у Польши должны быть атомные возможности — энергетические, гражданские и военные. Партнерство с Францией касается как раз этого", — сообщил Навроцкий в интервью французскому телеканалу LCI.На вопрос журналиста, надеется ли он на размещение в Польше французского ядерного оружия, президент ответил утвердительно. И не исключил, что в перспективе Варшава обзаведется собственными такими комплексами.Также Навроцкий поблагодарил Париж за три истребителя Rafale, способных нести ядерные ракеты. С его точки зрения, Москва должна воспринять это как важный сигнал на фоне недавнего инцидента со сбитыми в польском небе дронами. Как известно, в Варшаве утверждают, что они российские, в Москве говорят о провокации Киева и НАТО."Rafale из Франции, F-16 и F-35, которые получим в следующем году, — все это усиливает наш потенциал сдерживания", — подчеркнул глава государства.Радиоактивные осадкиНапомним: 5 марта Эммануэль Макрон в обращении к нации назвал Россию угрозой для Европы и призвал обсудить использование французского ядерного оружия для защиты всего ЕС. Также он подчеркнул, что США изменили позицию по Украине и лидерству в НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил это выступление как конфронтационное. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва считает такую риторику опасной.Польша может получить французское ядерное оружие на основе подписанного в этом году Нансийского договора, который предусматривает сотрудничество во всех военных областях. Париж располагает примерно 290 ядерными боеголовками, они находятся внутри страны.Также следует отметить, что программа Nuclear Sharing позволяет США размещать атомное оружие за рубежом. Порядка ста американских тактических ядерных зарядов мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 хранятся на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Однако с приходом к власти Дональда Трампа Вашингтон стал требовать от союзников больше заниматься своей безопасностью. Американцам важнее противостоять Китаю, чем защищать европейцев.Тем не менее в конце августа о желании присоединиться к Nuclear Sharing сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. И отметил, что не теряет надежду на создание польской ядерной бомбы. "Я бы не стал недооценивать наших ученых и технологические возможности", — сказал он новостному порталу Onеt.По результатам проведенного в феврале лабораторией Uce Research исследования, 52,9% поляков считают, что у страны должно быть собственное ядерное оружие. Против — 27,9%, 19,2% — не определились. Особенно идею польской атомной бомбы поддерживают сторонники националистической партии "Конфедерация" (там таких 71,2%) и президентской "Право и справедливость" (59,8%).Кроме того, майский опрос социологического центра IPSOS показал, что 58% поляков одобряют размещение в стране американского ядерного оружия. Против — 33%, воздержались — девять процентов.Все впередиПолитолог Вадим Трухачев считает, что свою атомную бомбу Варшаве не позволят, но американское или французское ЯО привезут."Устные заявления политиков ничего не стоят. Слова Навроцкого можно воспринимать как элемент его конкуренции с премьер-министром Дональдом Туском за то, кому определять внешнюю политику. Вместе с тем нельзя забывать, что Польша стремительно перевооружается и оказывает Украине всестороннюю поддержку в противостоянии с Россией", — пояснил он РИА Новости.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что у Варшавы нет ресурсов для создания собственного ЯО, но Франция или США вполне способны поделиться."Идея распространения ЯО набирает популярность в Европе. Формально это объясняют "российской агрессией", но, очевидно, там сами хотят перевооружиться. Правда, для начала той же Варшаве стоит обеспокоиться внутренней безопасностью. Например, какие-нибудь террористы вполне могут попробовать выкрасть ядерные боеголовки", — отметил он в беседе с РИА Новости.И подчеркнул: оружие массового уничтожения на территории Польши в любом случае усилит напряженность в отношениях с Москвой. В частности, в 2024-м после аналогичных призывов предыдущего президента Анджея Дуды МИД России предупредил Варшаву о том, что соответствующие объекты "незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО".

