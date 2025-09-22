В Москве арестовали подростка по делу о теракте
В Москве арестовали подростка за поджог на железной дороге
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подросток за незначительное денежное вознаграждение от незнакомца совершил поджог на ж/д в Москве, он арестован по делу о теракте, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
Правоохранителями установлено, что 16 сентября обвиняемый совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на 15-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная – Чертаново Павелецкого направления МЖД в столице и скрылся, происходящее подросток фиксировал на камеру мобильного телефона. Отмечается, что указанные действия он совершил за незначительное денежное вознаграждение, обещанное ему ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров.
"Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Обвинение в совершении преступления предъявлено 15-летнему жителю Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при содействии сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области и ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая злоумышленник был установлен и задержан.
"По ходатайству следователя Западного МСУТ СК России судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления", - добавляется в сообщении.
