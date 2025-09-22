https://ria.ru/20250922/podmoskove-2043531568.html

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье - РИА Новости, 22.09.2025

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Каширского шоссе до трассы А-105 "Москва - аэропорт Домодедово" протяженностью 2,3 километра открыли в... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:50:00+03:00

2025-09-22T14:50:00+03:00

2025-09-22T14:50:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014656426_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3f0aeedebceb9c78da916efe8a26dc20.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Каширского шоссе до трассы А-105 "Москва - аэропорт Домодедово" протяженностью 2,3 километра открыли в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Южно-Лыткаринская автодорога - это ближайший дублер МКАД на юге Подмосковья, который строится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это будет дорога протяженностью 45 километров от М-12 до Варшавского шоссе. "В Подмосковье запустили еще один участок ЮЛА - от Каширского шоссе до трассы А-105 "Москва - аэропорт Домодедово". Его протяженность – 2,3 километра. Теперь жители Видного смогут на 20 минут быстрее добираться до аэропорта Домодедово и обратно. На участке построено два путепровода – через Каширское шоссе и трассу А-105, а также съезды и заезды в обе стороны", - отметили в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, полностью запустить 4-6 полосную трассу планируется в начале 2026 года. ЮЛА позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 миллионов жителей Москвы и Московской области. "Мы реализуем нацпроекты нашего президента по ряду очень важных направлений, в том числе в дорожном строительстве. Сегодня мы находимся на нашей самой большой, протяженной концессионной дороге, открываем очередной этап – участок 2,3 километра. Здесь мы не только чтобы поблагодарить строителей, но и анонсировать следующие очень важные этапы, которые позволят экономить огромное количество времени нашим жителям", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В пресс-службе добавили, что осенью 2025 года планируется запустить еще один участок - от Лыткаринского шоссе до М-5 "Урал". Дорога обеспечит жителей возможностью прямого съезда с ЮЛА на обход поселка Октябрьский. "Основное рабочее движение на ЮЛА планируют запустить до конца 2025 года. В декабре в планах завершить участок от ЖК "Видный город" до Каширского шоссе, готовность которого - 60%. Он объединит два уже построенных участка и создаст непрерывный транспортный коридор от развязки на М-2 "Крым" до трассы А-105 на аэропорт "Домодедово". Движение будет сквозным, без необходимости использования альтернативных маршрутов", - говорится в сообщении. В феврале Воробьев сообщал об открытии первого участка ЮЛА. Им стала транспортная развязка на пересечении с М-2 "Крым" и Расторгуевским шоссе. В июле пресс-служба минтранса региона сообщала об открытии второго участка дороги длиной девять километров от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 "Урал".

https://ria.ru/20250919/vorobev-2043037288.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев