12:27 22.09.2025 (обновлено: 12:43 22.09.2025)
С экс-мэра Плеса требуют взыскать более миллиарда рублей
С экс-мэра Плеса требуют взыскать более миллиарда рублей
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Прокуратура Ивановской области требует взыскать с экс-мэра Плеса Алексея Шевцова более 1 миллиарда рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ."Прокуратурой Ивановской области выявлен факт нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым… Прокуратурой подан иск о взыскании с бывшего главы Плеса более 1 млрд рублей коррупционных доходов и обращении в доход государства полутора сотен объектов недвижимости", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что на протяжении 10 лет вплоть до 2015 года Шевцов являлся депутатом местного представительного органа, а в 2010-2011 годах был главой поселения. В нарушение установленных требований он фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе. В бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц."Общий доход от незаконной деятельности превысил 1 миллиард рублей. Для извлечения прибыли были оформлены права на несколько сотен объектов недвижимости в городе Плесе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. В настоящее время в этих целях используются порядка 150 объектов", - отмечается в релизе.По данным Генпрокуратуры, годовые бюджеты Плесского поселения на финансирование городской инфраструктуры и социальное обеспечение во время руководства Шевцова были кратно меньше и исчислялись десятками миллионов рублей.Ранее Шевцов уже выступал ответчиком по целому ряду исков органов прокуратуры. В частности, в 2024 году были удовлетворены исковые требования заместителя генерального прокурора об истребовании незаконно предоставленного Шевцову земельного участка площадью 2,3 гектара, признании самовольными постройками эксплуатировавшихся под брендом "избинг-отеля" объектов и обязании их снести.С 2024 года по 2025 год из незаконной собственности и владения Шевцова и контролируемых им лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 гектаров. Так, один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 гектаров был получен компанией Шевцова в аренду за 500 с небольшим рублей в год. Ряд земельных участков в центральной части набережной города Плеса предоставлялись Шевцову в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки.По искам прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников.
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Прокуратура Ивановской области требует взыскать с экс-мэра Плеса Алексея Шевцова более 1 миллиарда рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"Прокуратурой Ивановской области выявлен факт нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым… Прокуратурой подан иск о взыскании с бывшего главы Плеса более 1 млрд рублей коррупционных доходов и обращении в доход государства полутора сотен объектов недвижимости", - говорится в сообщении.
Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Обвиняемый во взятке экс-мэр Красноярска активно сотрудничает со следствием
19 сентября, 04:50
В ведомстве пояснили, что на протяжении 10 лет вплоть до 2015 года Шевцов являлся депутатом местного представительного органа, а в 2010-2011 годах был главой поселения. В нарушение установленных требований он фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе. В бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц.
"Общий доход от незаконной деятельности превысил 1 миллиард рублей. Для извлечения прибыли были оформлены права на несколько сотен объектов недвижимости в городе Плесе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. В настоящее время в этих целях используются порядка 150 объектов", - отмечается в релизе.
По данным Генпрокуратуры, годовые бюджеты Плесского поселения на финансирование городской инфраструктуры и социальное обеспечение во время руководства Шевцова были кратно меньше и исчислялись десятками миллионов рублей.
Ранее Шевцов уже выступал ответчиком по целому ряду исков органов прокуратуры. В частности, в 2024 году были удовлетворены исковые требования заместителя генерального прокурора об истребовании незаконно предоставленного Шевцову земельного участка площадью 2,3 гектара, признании самовольными постройками эксплуатировавшихся под брендом "избинг-отеля" объектов и обязании их снести.
С 2024 года по 2025 год из незаконной собственности и владения Шевцова и контролируемых им лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 гектаров. Так, один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 гектаров был получен компанией Шевцова в аренду за 500 с небольшим рублей в год. Ряд земельных участков в центральной части набережной города Плеса предоставлялись Шевцову в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки.
По искам прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников.
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мэр Владимира признал вину в получении взятки
Вчера, 10:25
 
