https://ria.ru/20250922/peskov-2043505274.html

Песков прокомментировал приветствие Путина участникам "Интервидения"

Песков прокомментировал приветствие Путина участникам "Интервидения" - РИА Новости, 22.09.2025

Песков прокомментировал приветствие Путина участникам "Интервидения"

Приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" говорит о том, что президент придает очень большое... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:08:00+03:00

2025-09-22T13:08:00+03:00

2025-09-22T13:08:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

дмитрий песков

shaman (ярослав дронов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043304666_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_da09b250669b4eab8ec2bd1b2d91f97e.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" говорит о том, что президент придает очень большое значение проведению конкурса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Финал конкурса "Интервидение" проходил 20 сентября на концертной площадке Live Арена. Президент России Владимир Путин в начале вечера выступил с приветственным обращением к участникам конкурса и его гостям. "Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам этого конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что президент этой инициативе придает очень большое значение", - сказал Песков журналистам. Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250922/kreml-2043495668.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков, shaman (ярослав дронов)