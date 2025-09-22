https://ria.ru/20250922/peskov-2043498901.html
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о реакции на удары ВСУ по Крыму
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о реакции на удары ВСУ по Крыму - РИА Новости, 22.09.2025
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о реакции на удары ВСУ по Крыму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о реакции России на удары ВСУ по Крыму. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:59:00+03:00
2025-09-22T12:59:00+03:00
2025-09-22T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
форос
дмитрий песков
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043459432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a66442009f7b183f78f0e43d104bb191.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о реакции России на удары ВСУ по Крыму. "Это больше прерогатива министерства обороны, поэтому лучше, конечно, по этому вопросу обращаться к ним", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Большая часть пострадавших оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
форос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043459432_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50482d296d9424dc4bdef9891a0ae96e.jpg
Школа в Форосе после удара ВСУ
Вот так сейчас выглядит попавшая под удар ВСУ школа в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости, в здании выбиты окна, а эпицентр удара пришелся на 3-й этаж, где находится актовый зал. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение.
2025-09-22T12:59
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, форос, дмитрий песков, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Форос, Дмитрий Песков, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Происшествия
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о реакции на удары ВСУ по Крыму
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о реакции России на удары ВСУ по Крыму