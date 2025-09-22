https://ria.ru/20250922/peskov-2043498901.html

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о реакции на удары ВСУ по Крыму

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о реакции на удары ВСУ по Крыму - РИА Новости, 22.09.2025

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о реакции на удары ВСУ по Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о реакции России на удары ВСУ по Крыму. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:59:00+03:00

2025-09-22T12:59:00+03:00

2025-09-22T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

форос

дмитрий песков

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043459432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a66442009f7b183f78f0e43d104bb191.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о реакции России на удары ВСУ по Крыму. "Это больше прерогатива министерства обороны, поэтому лучше, конечно, по этому вопросу обращаться к ним", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Большая часть пострадавших оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

форос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школа в Форосе после удара ВСУ Вот так сейчас выглядит попавшая под удар ВСУ школа в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости, в здании выбиты окна, а эпицентр удара пришелся на 3-й этаж, где находится актовый зал. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение. 2025-09-22T12:59 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, форос, дмитрий песков, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), происшествия