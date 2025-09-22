https://ria.ru/20250922/peskov-2043498577.html
Песков рассказал об интересе к "Интервидению" в мире
Песков рассказал об интересе к "Интервидению" в мире - РИА Новости, 22.09.2025
Песков рассказал об интересе к "Интервидению" в мире
В мире наблюдается высокий интерес к музыкальному международному конкурсу "Интервидение", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:57:00+03:00
2025-09-22T12:57:00+03:00
2025-09-22T13:38:00+03:00
россия
дмитрий песков
интервидение – 2025
киргизия
катар
владимир путин
игорь матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043304666_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_da09b250669b4eab8ec2bd1b2d91f97e.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В мире наблюдается высокий интерес к музыкальному международному конкурсу "Интервидение", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Финал конкурса "Интервидение" проходил 20 сентября на концертной площадке Live Арена. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Интерес оправдано совершенно очень высокий", - сказал Песков журналистам. Он также отметил высокий уровень организации, а также поздравил организаторов и самих участников конкурса, "Это было действительно объективное, справедливое и увлекательное творческое состязание", - заключил Песков. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043276330.html
https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043309416.html
россия
киргизия
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043304666_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_27061721ec3620fe74efac83d3f75ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, интервидение – 2025, киргизия, катар, владимир путин, игорь матвиенко
Россия, Дмитрий Песков, Интервидение – 2025, Киргизия, Катар, Владимир Путин, Игорь Матвиенко
Песков рассказал об интересе к "Интервидению" в мире
Песков заявил, что в мире наблюдается высокий интерес к "Интервидению"