Песков рассказал об интересе к "Интервидению" в мире

Песков рассказал об интересе к "Интервидению" в мире - РИА Новости, 22.09.2025

Песков рассказал об интересе к "Интервидению" в мире

В мире наблюдается высокий интерес к музыкальному международному конкурсу "Интервидение", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:57:00+03:00

2025-09-22T12:57:00+03:00

2025-09-22T13:38:00+03:00

россия

дмитрий песков

интервидение – 2025

киргизия

катар

владимир путин

игорь матвиенко

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В мире наблюдается высокий интерес к музыкальному международному конкурсу "Интервидение", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Финал конкурса "Интервидение" проходил 20 сентября на концертной площадке Live Арена. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Интерес оправдано совершенно очень высокий", - сказал Песков журналистам. Он также отметил высокий уровень организации, а также поздравил организаторов и самих участников конкурса, "Это было действительно объективное, справедливое и увлекательное творческое состязание", - заключил Песков. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".

