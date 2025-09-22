https://ria.ru/20250922/peskov-2043496889.html

Песков назвал заявления о нарушении Россией воздушного пространства пустыми

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. "Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы", - сказал Песков журналистам. ​Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

