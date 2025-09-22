Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал заявления о нарушении Россией воздушного пространства пустыми - РИА Новости, 22.09.2025
12:53 22.09.2025 (обновлено: 13:22 22.09.2025)
Песков назвал заявления о нарушении Россией воздушного пространства пустыми
Песков назвал заявления о нарушении Россией воздушного пространства пустыми - РИА Новости, 22.09.2025
Песков назвал заявления о нарушении Россией воздушного пространства пустыми
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. "Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы", - сказал Песков журналистам. ​Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Песков назвал заявления о нарушении Россией воздушного пространства пустыми

Песков назвал заявления о нарушении РФ воздушного пространства безосновательными

© РИА Новости / POOL
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
"Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы", - сказал Песков журналистам. ​
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Вчера, 12:52
 
