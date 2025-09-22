Рейтинг@Mail.ru
В Перми две женщины подрались в поликлинике
В Перми две женщины подрались в поликлинике
В Перми две женщины подрались в поликлинике - РИА Новости, 22.09.2025
В Перми две женщины подрались в поликлинике
Две мамы подрались в детской поликлинике в Перми из-за места в очереди, с одной из них взыскана компенсация около 45 тысяч рублей за разбитый телефон, сообщила... РИА Новости, 22.09.2025
ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Две мамы подрались в детской поликлинике в Перми из-за места в очереди, с одной из них взыскана компенсация около 45 тысяч рублей за разбитый телефон, сообщила служба судебных приставов региона. По данным ведомства, в пермской детской поликлинике две посетительницы подрались из-за места в очереди. Так, одна из женщин вместе с сыном зашла в процедурный кабинет, ориентируясь на время своего талона. На других женщин, ожидающих приема, внимания она не обратила. Такая бесцеремонность возмутила мать двоих девочек, записанных на более раннее время и дожидавшихся вызова в кабинет врача в коридоре. Спор закончился рукоприкладством. Мать двоих детей схватила собеседницу за волосы и нанесла последней несколько ударов кулаком по голове. Также пострадавшая во время потасовки лишилась телефона. Очевидцы драки позднее рассказали, что нападавшая разбила его о дерево у поликлиники. В пользу пострадавшей была назначена компенсация. "Обе стороны совершали в отношении друг друга насильственные действия, требования заявительницы должны быть удовлетворены, так как … ее имущество было повреждено. Исполнительный лист о взыскании порядка 45 тысяч рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов", - говорится в сообщении. Уточняется, что деньги были переведены взыскательнице. При этом и она сама была признана виновной в нанесении побоев (статья 6.1.1. КоАП РФ) второй стороне конфликта.
происшествия, пермь, россия
ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Две мамы подрались в детской поликлинике в Перми из-за места в очереди, с одной из них взыскана компенсация около 45 тысяч рублей за разбитый телефон, сообщила служба судебных приставов региона.
По данным ведомства, в пермской детской поликлинике две посетительницы подрались из-за места в очереди. Так, одна из женщин вместе с сыном зашла в процедурный кабинет, ориентируясь на время своего талона. На других женщин, ожидающих приема, внимания она не обратила. Такая бесцеремонность возмутила мать двоих девочек, записанных на более раннее время и дожидавшихся вызова в кабинет врача в коридоре. Спор закончился рукоприкладством. Мать двоих детей схватила собеседницу за волосы и нанесла последней несколько ударов кулаком по голове.
Также пострадавшая во время потасовки лишилась телефона. Очевидцы драки позднее рассказали, что нападавшая разбила его о дерево у поликлиники. В пользу пострадавшей была назначена компенсация.
"Обе стороны совершали в отношении друг друга насильственные действия, требования заявительницы должны быть удовлетворены, так как … ее имущество было повреждено. Исполнительный лист о взыскании порядка 45 тысяч рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деньги были переведены взыскательнице. При этом и она сама была признана виновной в нанесении побоев (статья 6.1.1. КоАП РФ) второй стороне конфликта.
