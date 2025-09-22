https://ria.ru/20250922/perm-2043507537.html

В Перми две женщины подрались в поликлинике

В Перми две женщины подрались в поликлинике - РИА Новости, 22.09.2025

В Перми две женщины подрались в поликлинике

Две мамы подрались в детской поликлинике в Перми из-за места в очереди, с одной из них взыскана компенсация около 45 тысяч рублей за разбитый телефон, сообщила... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:12:00+03:00

2025-09-22T13:12:00+03:00

2025-09-22T13:12:00+03:00

происшествия

пермь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16025/27/160252700_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_2bfaf2f72164208fb2e7268e2a6545f4.jpg

ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Две мамы подрались в детской поликлинике в Перми из-за места в очереди, с одной из них взыскана компенсация около 45 тысяч рублей за разбитый телефон, сообщила служба судебных приставов региона. По данным ведомства, в пермской детской поликлинике две посетительницы подрались из-за места в очереди. Так, одна из женщин вместе с сыном зашла в процедурный кабинет, ориентируясь на время своего талона. На других женщин, ожидающих приема, внимания она не обратила. Такая бесцеремонность возмутила мать двоих девочек, записанных на более раннее время и дожидавшихся вызова в кабинет врача в коридоре. Спор закончился рукоприкладством. Мать двоих детей схватила собеседницу за волосы и нанесла последней несколько ударов кулаком по голове. Также пострадавшая во время потасовки лишилась телефона. Очевидцы драки позднее рассказали, что нападавшая разбила его о дерево у поликлиники. В пользу пострадавшей была назначена компенсация. "Обе стороны совершали в отношении друг друга насильственные действия, требования заявительницы должны быть удовлетворены, так как … ее имущество было повреждено. Исполнительный лист о взыскании порядка 45 тысяч рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов", - говорится в сообщении. Уточняется, что деньги были переведены взыскательнице. При этом и она сама была признана виновной в нанесении побоев (статья 6.1.1. КоАП РФ) второй стороне конфликта.

https://ria.ru/20250918/podrostok-2042837834.html

https://ria.ru/20250902/draka-2039074822.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия