Украинский перехватчик не смог догнать российский БПЛА, рассказал боец

2025-09-22
2025-09-22T05:36:00+03:00
2025-09-22T09:51:00+03:00
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 сен – РИА Новости. Украинский FPV-дрон не смог перехватить российский ударный беспилотник "Молния-2" и лишь успел заснять момент поражения им пункта управления БПЛА ВСУ. При этом, благодаря действиям российской службы радиоэлектронной разведки, все данные с украинского FPV в режиме реального времени передавались управлявшему "Молнией-2" расчету, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Дамбер". "Цель была далеко, глубоко в тылу. На правом берегу… Мы по ней работали… Нам отписались наши ребята, которые занимаются перехватом видео и сигналов вражеских FPV,… что взлетел перехватчик. Перехватчик - это FPV-дрон, заряженный взрывчаткой, который сбивает наши самолеты (БПЛА "Молния-2"). И благодаря их помощи, а они мне подсказывали во время полета, куда мне уворачиваться, мы ушли от FPV на "Молнии-2". Отработали в цель, FPV не смогла нас догнать и послужила нам объективным контролем", - сказал он. По словам бойца, разведчики из службы РЭР группировки "Днепр" не только корректировали расчет "Молнии-2" во время выполнения им боевой задачи, но и сделали запись всего перехватываемого видео. В результате после боя у расчета появились снятые на камеру украинского дрона кадры объективного контроля с успешным поражением ими цели, которой был пункт управления БПЛА ВСУ. "Мы отработали, после чего наши ребята, РЭРовцы, скинули нам видео перехвата с вражеской FPV - как "Молния" заходит в цель", - заключил военнослужащий. Перехваченные с украинского FPV кадры предоставлены РИА Новости расчетом ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр".
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 сен – РИА Новости. Украинский FPV-дрон не смог перехватить российский ударный беспилотник "Молния-2" и лишь успел заснять момент поражения им пункта управления БПЛА ВСУ. При этом, благодаря действиям российской службы радиоэлектронной разведки, все данные с украинского FPV в режиме реального времени передавались управлявшему "Молнией-2" расчету, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Дамбер".
"Цель была далеко, глубоко в тылу. На правом берегу… Мы по ней работали… Нам отписались наши ребята, которые занимаются перехватом видео и сигналов вражеских FPV,… что взлетел перехватчик. Перехватчик - это FPV-дрон, заряженный взрывчаткой, который сбивает наши самолеты (БПЛА "Молния-2"). И благодаря их помощи, а они мне подсказывали во время полета, куда мне уворачиваться, мы ушли от FPV на "Молнии-2". Отработали в цель, FPV не смогла нас догнать и послужила нам объективным контролем", - сказал он.
По словам бойца, разведчики из службы РЭР группировки "Днепр" не только корректировали расчет "Молнии-2" во время выполнения им боевой задачи, но и сделали запись всего перехватываемого видео. В результате после боя у расчета появились снятые на камеру украинского дрона кадры объективного контроля с успешным поражением ими цели, которой был пункт управления БПЛА ВСУ
.
"Мы отработали, после чего наши ребята, РЭРовцы, скинули нам видео перехвата с вражеской FPV - как "Молния" заходит в цель", - заключил военнослужащий.
Перехваченные с украинского FPV кадры предоставлены РИА Новости расчетом ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр".