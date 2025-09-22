Рейтинг@Mail.ru
15:54 22.09.2025
Патрушев призвал объединить силы для сохранения лидерства в Мировом океане
россия
николай патрушев
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости объединить возможности государственных, коммерческих, научных и общественных организаций страны, чтобы обеспечить сохранение Россией лидерства в Мировом океане в условиях роста геополитической напряженности. "В условиях нарастания геополитического напряжения вопрос сохранения лидерства России в Мировом океане требует объединения возможностей государственных, коммерческих, научных и общественных организаций для выработки согласованных законодательных, организационных, технических и иных мер. Консолидация усилий профессионального сообщества для определения единых подходов к решению актуальных задач в судостроении и судоходстве будет способствовать развитию морской деятельности и морского потенциала России", - подчеркнул Патрушев в приветствии участникам международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева 2025".
россия, николай патрушев
Россия, Николай Патрушев
Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости объединить возможности государственных, коммерческих, научных и общественных организаций страны, чтобы обеспечить сохранение Россией лидерства в Мировом океане в условиях роста геополитической напряженности.
"В условиях нарастания геополитического напряжения вопрос сохранения лидерства России в Мировом океане требует объединения возможностей государственных, коммерческих, научных и общественных организаций для выработки согласованных законодательных, организационных, технических и иных мер. Консолидация усилий профессионального сообщества для определения единых подходов к решению актуальных задач в судостроении и судоходстве будет способствовать развитию морской деятельности и морского потенциала России", - подчеркнул Патрушев в приветствии участникам международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева 2025".
РоссияНиколай Патрушев
 
 
