https://ria.ru/20250922/patrushev-2043551798.html

Патрушев призвал объединить силы для сохранения лидерства в Мировом океане

Патрушев призвал объединить силы для сохранения лидерства в Мировом океане - РИА Новости, 22.09.2025

Патрушев призвал объединить силы для сохранения лидерства в Мировом океане

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости объединить возможности государственных, коммерческих,... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T15:54:00+03:00

2025-09-22T15:54:00+03:00

2025-09-22T15:54:00+03:00

россия

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/117769/48/1177694886_0:72:2877:1690_1920x0_80_0_0_b5a099b9e786f1c321ec70b4118ccdb8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости объединить возможности государственных, коммерческих, научных и общественных организаций страны, чтобы обеспечить сохранение Россией лидерства в Мировом океане в условиях роста геополитической напряженности. "В условиях нарастания геополитического напряжения вопрос сохранения лидерства России в Мировом океане требует объединения возможностей государственных, коммерческих, научных и общественных организаций для выработки согласованных законодательных, организационных, технических и иных мер. Консолидация усилий профессионального сообщества для определения единых подходов к решению актуальных задач в судостроении и судоходстве будет способствовать развитию морской деятельности и морского потенциала России", - подчеркнул Патрушев в приветствии участникам международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева 2025".

https://ria.ru/20250907/patrushev-2040291223.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, николай патрушев