Около 38 тысяч паломников ожидается в Умани на еврейский Новый год

Религия
 
13:22 22.09.2025 (обновлено: 17:20 22.09.2025)
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около 38 тысяч паломников-хасидов ожидается в городе Умань на Украине на праздновании Рош а-Шана (еврейский Новый год), сообщается в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) Празднование Рош-а-Шана - еврейского Нового года - начнется в этом году вечером 22 сентября и продлится до вечера 24 сентября. "По предварительной оценке, в начале празднования в Умани ожидается до 38 тысяч паломников-хасидов", - говорится в сообщении . В ОЕОУ сообщили, что 35 тысяч паломников-хасидов прибыло в Умань в зону паломничества на могилу раввина Нахмана накануне Рош а-Шана. Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что киевские власти могут запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского Нового года. Руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами ФЕОР раввин Аарон Гуревич в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что возможный запрет - "это попытка со стороны Киева давления на Израиль, используя религиозную карту" Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана.
религия
Религия, Религия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около 38 тысяч паломников-хасидов ожидается в городе Умань на Украине на праздновании Рош а-Шана (еврейский Новый год), сообщается в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ)
Празднование Рош-а-Шана - еврейского Нового года - начнется в этом году вечером 22 сентября и продлится до вечера 24 сентября.
"По предварительной оценке, в начале празднования в Умани ожидается до 38 тысяч паломников-хасидов", - говорится в сообщении .
В ОЕОУ сообщили, что 35 тысяч паломников-хасидов прибыло в Умань в зону паломничества на могилу раввина Нахмана накануне Рош а-Шана.
Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что киевские власти могут запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского Нового года. Руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами ФЕОР раввин Аарон Гуревич в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что возможный запрет - "это попытка со стороны Киева давления на Израиль, используя религиозную карту"
Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана.
