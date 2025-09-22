Рейтинг@Mail.ru
Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
22.09.2025
23:32 22.09.2025
Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
в мире
палестина
махмуд аббас
генеральная ассамблея оон
оон
КАИР, 22 сен - РИА Новости. Будущее палестинского и израильского народов кроется в мире, необходимо прекратить насилие и войну для мирного сосуществования, заявил глава Палестины Махмуд Аббас в ходе второго раунда конференции по палестино-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели Генассамблеи ООН. "Я обращаюсь к израильскому народу: ваше и наше будущее кроется в мире, необходимо прекратить насилие и войну. Наши поколения вправе наслаждаться свободой и безопасностью, чтобы народы нашего региона смогли существовать в условиях прочного мира и добрососедства", - сказал он.
палестина
в мире, палестина, махмуд аббас, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Махмуд Аббас. Архивное фото
КАИР, 22 сен - РИА Новости. Будущее палестинского и израильского народов кроется в мире, необходимо прекратить насилие и войну для мирного сосуществования, заявил глава Палестины Махмуд Аббас в ходе второго раунда конференции по палестино-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели Генассамблеи ООН.
"Я обращаюсь к израильскому народу: ваше и наше будущее кроется в мире, необходимо прекратить насилие и войну. Наши поколения вправе наслаждаться свободой и безопасностью, чтобы народы нашего региона смогли существовать в условиях прочного мира и добрососедства", - сказал он.
