Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
КАИР, 22 сен - РИА Новости. Будущее палестинского и израильского народов кроется в мире, необходимо прекратить насилие и войну для мирного сосуществования, заявил глава Палестины Махмуд Аббас в ходе второго раунда конференции по палестино-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели Генассамблеи ООН. "Я обращаюсь к израильскому народу: ваше и наше будущее кроется в мире, необходимо прекратить насилие и войну. Наши поколения вправе наслаждаться свободой и безопасностью, чтобы народы нашего региона смогли существовать в условиях прочного мира и добрососедства", - сказал он.
