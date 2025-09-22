https://ria.ru/20250922/palestina-2043629733.html
Аббас пообещал исключить ХАМАС из управления сектором Газа
Аббас пообещал исключить ХАМАС из управления сектором Газа - РИА Новости, 22.09.2025
Аббас пообещал исключить ХАМАС из управления сектором Газа
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману... РИА Новости, 22.09.2025
ООН, 22 сен - РИА Новости. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману исключить движение ХАМАС из руководства сектором Газа в рамках переходной администрации, заявил Макрон на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Государство Палестина должно предоставить своему народу рамки для демократического самовыражения. Президент Махмуд Аббас взял на себя обязательство сделать это. Он осудил террористические атаки 7 октября 2023 года и пообещал исключить ХАМАС из управления Газой и всей палестинской территорией. Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств", - сказал Макрон. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Аббас пообещал исключить ХАМАС из управления сектором Газа
