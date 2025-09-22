Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал арабские страны признать Израиль - РИА Новости, 22.09.2025
23:16 22.09.2025
Макрон призвал арабские страны признать Израиль
Макрон призвал арабские страны признать Израиль - РИА Новости, 22.09.2025
Макрон призвал арабские страны признать Израиль
в мире
франция
израиль
палестина
эммануэль макрон
оон
ООН, 22 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал арабские и мусульманские страны признать Израиль и установить с ним нормальные отношения после создания Государства Палестина. "Франция призывает арабские и мусульманские страны, которые еще не сделали этого, признать Государство Израиль и установить с ним нормальные отношения после создания Государства Палестина", - сказал Макрон.
франция
израиль
палестина
в мире, франция, израиль, палестина, эммануэль макрон, оон
В мире, Франция, Израиль, Палестина, Эммануэль Макрон, ООН
Макрон призвал арабские страны признать Израиль

Макрон призвал арабские и мусульманские страны признать Израиль

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ООН, 22 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал арабские и мусульманские страны признать Израиль и установить с ним нормальные отношения после создания Государства Палестина.
"Франция призывает арабские и мусульманские страны, которые еще не сделали этого, признать Государство Израиль и установить с ним нормальные отношения после создания Государства Палестина", - сказал Макрон.
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине
В миреФранцияИзраильПалестинаЭммануэль МакронООН
 
 
