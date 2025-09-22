https://ria.ru/20250922/palestina-2043628795.html
Макрон призвал арабские страны признать Израиль
в мире
франция
израиль
палестина
эммануэль макрон
оон
ООН, 22 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал арабские и мусульманские страны признать Израиль и установить с ним нормальные отношения после создания Государства Палестина. "Франция призывает арабские и мусульманские страны, которые еще не сделали этого, признать Государство Израиль и установить с ним нормальные отношения после создания Государства Палестина", - сказал Макрон.
в мире, франция, израиль, палестина, эммануэль макрон, оон
