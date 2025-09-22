https://ria.ru/20250922/palestina-2043628158.html
Саудовский принц призвал признать государство Палестина
Саудовский принц призвал признать государство Палестина - РИА Новости, 22.09.2025
Саудовский принц призвал признать государство Палестина
Единственный путь к установлению мира на Ближнем Востоке состоит в признании государства Палестина, говорится в послании наследного принца Саудовской Аравии... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T23:10:00+03:00
2025-09-22T23:10:00+03:00
2025-09-22T23:14:00+03:00
в мире
палестина
ближний восток
саудовская аравия
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
эммануэль макрон
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Единственный путь к установлению мира на Ближнем Востоке состоит в признании государства Палестина, говорится в послании наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по случаю созыва второго раунда конференции по палестино-израильскому урегулированию на полях высокой недели Генассамблеи ООН. "Решение о создании двух государств - единственный путь к достижению мира", - отметил он в своей речи, которую зачитал глава МИД королевства Фейсал бен Фархан. Саудовский кронпринц призвал остальные страны "сделать исторический шаг и признать государство Палестина". Он отметил, что конференция по созданию двух государств является "исторической возможностью для достижения мира". Ранее в начале конференции президент Франции Эммануэль Макрон вслед за Великобританией, Австралией, Канадой и Португалией объявил об официальном признании государства Палестина.
https://ria.ru/20250922/palestina-2043627306.html
палестина
ближний восток
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, ближний восток, саудовская аравия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), эммануэль макрон, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Палестина, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Эммануэль Макрон, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Саудовский принц призвал признать государство Палестина
Саудовский принц бен Салман призвал признать Палестину