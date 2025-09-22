https://ria.ru/20250922/palestina-2043628158.html

Саудовский принц призвал признать государство Палестина

ООН, 22 сен - РИА Новости. Единственный путь к установлению мира на Ближнем Востоке состоит в признании государства Палестина, говорится в послании наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по случаю созыва второго раунда конференции по палестино-израильскому урегулированию на полях высокой недели Генассамблеи ООН. "Решение о создании двух государств - единственный путь к достижению мира", - отметил он в своей речи, которую зачитал глава МИД королевства Фейсал бен Фархан. Саудовский кронпринц призвал остальные страны "сделать исторический шаг и признать государство Палестина". Он отметил, что конференция по созданию двух государств является "исторической возможностью для достижения мира". Ранее в начале конференции президент Франции Эммануэль Макрон вслед за Великобританией, Австралией, Канадой и Португалией объявил об официальном признании государства Палестина.

