ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа, заявил Аббас

КАИР, 22 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа и должно сдать оружие, заявил президент Палестины Махмуд Аббас."ХАМАС не будет играть какую-либо роль в управлении Газой. ХАМАС и все вооруженные формирования должны сдать оружие", - сказал Аббас в ходе выступления в режиме видеоконференции во время второго раунда конференции по палестинско-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели ГА ООН.
