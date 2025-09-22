Рейтинг@Mail.ru
Сингапур признает Палестину при соблюдении ряда условий - РИА Новости, 22.09.2025
21:00 22.09.2025
Сингапур признает Палестину при соблюдении ряда условий
Сингапур признает Палестину при соблюдении ряда условий, включая признание Палестиной права Израиля на существование, говорится в заявлении МИД Сингапура.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сингапур признает Палестину при соблюдении ряда условий, включая признание Палестиной права Израиля на существование, говорится в заявлении МИД Сингапура. "Сингапур признает Государство Палестина при соблюдении следующих условий: у Палестины должно быть эффективное правительство; палестинское правительство должно признать право Израиля на существование; палестинское правительство должно категорически отказаться от терроризма", - говорится в заявлении ведомства на официальной странице в соцсети Facebook *Позиции Сингапура, как отметили в МИД страны, при голосовании в ООН отражают поддержку права палестинского народа на самоопределение и создание собственного государства, а также неприятие Сингапуром незаконных израильских поселений. Ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали Государство Палестина, а Франция, Мальта и Бельгия пообещали сделать это в ходе сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Идея "двух государств" предполагает создание независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года рядом с Израилем. Это решение традиционно поддерживается международным сообществом. Однако непрекращающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, разногласия между палестинскими группировками, взаимное насилие и политический тупик на переговорах до сих пор не позволяют воплотить этот план в жизнь. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.* Запрещена в РФ как экстремистская.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сингапур признает Палестину при соблюдении ряда условий, включая признание Палестиной права Израиля на существование, говорится в заявлении МИД Сингапура.
"Сингапур признает Государство Палестина при соблюдении следующих условий: у Палестины должно быть эффективное правительство; палестинское правительство должно признать право Израиля на существование; палестинское правительство должно категорически отказаться от терроризма", - говорится в заявлении ведомства на официальной странице в соцсети Facebook *
Позиции Сингапура, как отметили в МИД страны, при голосовании в ООН отражают поддержку права палестинского народа на самоопределение и создание собственного государства, а также неприятие Сингапуром незаконных израильских поселений.
Ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали Государство Палестина, а Франция, Мальта и Бельгия пообещали сделать это в ходе сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Идея "двух государств" предполагает создание независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года рядом с Израилем. Это решение традиционно поддерживается международным сообществом. Однако непрекращающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, разногласия между палестинскими группировками, взаимное насилие и политический тупик на переговорах до сих пор не позволяют воплотить этот план в жизнь.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
* Запрещена в РФ как экстремистская.
