Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему страны Европы хотят признать Палестину - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/palestina-2043599145.html
Эксперт объяснил, почему страны Европы хотят признать Палестину
Эксперт объяснил, почему страны Европы хотят признать Палестину - РИА Новости, 22.09.2025
Эксперт объяснил, почему страны Европы хотят признать Палестину
Страны Европы хотят признать Палестину, чтобы успокоить свой народ, а также вызвать раздражение у Израиля и США, однако этот жест на практике ничего не... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T18:58:00+03:00
2025-09-22T18:58:00+03:00
в мире
палестина
израиль
сша
эммануэль макрон
кир стармер
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
ГААГА, 22 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Страны Европы хотят признать Палестину, чтобы успокоить свой народ, а также вызвать раздражение у Израиля и США, однако этот жест на практике ничего не означает, заявил в разговоре с РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. В то же время Макрон заявлял, что Франция не откроет в Палестине посольство, пока не будет выполнено условие по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. "Заявления о признании Палестины - жест в сторону их собственного народа, потому что люди в Европе потрясены тем, что происходит в Газе. В противном случае это бессмысленный жест, хотя, безусловно, серьёзный раздражитель для правительства (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху. Но это ничего не значит на практике", - считает ван дер Пейл. Одновременно с этим, как напомнил эксперт, ряд европейских стран продолжает вооружать Израиль и оказывать ему всевозможную экономическую поддержку. "И, возможно, европейцы также хотят вызвать раздражение у США, поскольку (президент США Дональд) Трамп не подыгрывает европейским государствам в украинском вопросе. Кроме того, европейские правительства знают, что Израиль шантажирует Трампа. Но главная суть этого жеста в том, что они просто хотят в какой-то степени успокоить собственную общественность", - заявил собеседник агентства. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина были встречены неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://ria.ru/20250921/izrail-2043376544.html
https://ria.ru/20250922/rossija-2043494721.html
палестина
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, израиль, сша, эммануэль макрон, кир стармер, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Палестина, Израиль, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Эксперт объяснил, почему страны Европы хотят признать Палестину

Политолог ван дер Пейл: Европа хочет признать Палестину, чтобы успокоить народ

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 22 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Страны Европы хотят признать Палестину, чтобы успокоить свой народ, а также вызвать раздражение у Израиля и США, однако этот жест на практике ничего не означает, заявил в разговоре с РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. В то же время Макрон заявлял, что Франция не откроет в Палестине посольство, пока не будет выполнено условие по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Израиль отверг заявления западных стран о признании Палестины
21 сентября, 18:37
"Заявления о признании Палестины - жест в сторону их собственного народа, потому что люди в Европе потрясены тем, что происходит в Газе. В противном случае это бессмысленный жест, хотя, безусловно, серьёзный раздражитель для правительства (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху. Но это ничего не значит на практике", - считает ван дер Пейл.
Одновременно с этим, как напомнил эксперт, ряд европейских стран продолжает вооружать Израиль и оказывать ему всевозможную экономическую поддержку.
"И, возможно, европейцы также хотят вызвать раздражение у США, поскольку (президент США Дональд) Трамп не подыгрывает европейским государствам в украинском вопросе. Кроме того, европейские правительства знают, что Израиль шантажирует Трампа. Но главная суть этого жеста в том, что они просто хотят в какой-то степени успокоить собственную общественность", - заявил собеседник агентства.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина были встречены неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Кремле прокомментировали позицию России по конфликту Израиля и Палестины
Вчера, 12:47
 
В миреПалестинаИзраильСШАЭммануэль МакронКир СтармерООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала