Эксперт объяснил, почему страны Европы хотят признать Палестину

Эксперт объяснил, почему страны Европы хотят признать Палестину

2025-09-22T18:58:00+03:00

Страны Европы хотят признать Палестину, чтобы успокоить свой народ, а также вызвать раздражение у Израиля и США, однако этот жест на практике ничего не...

ГААГА, 22 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Страны Европы хотят признать Палестину, чтобы успокоить свой народ, а также вызвать раздражение у Израиля и США, однако этот жест на практике ничего не означает, заявил в разговоре с РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. В то же время Макрон заявлял, что Франция не откроет в Палестине посольство, пока не будет выполнено условие по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. "Заявления о признании Палестины - жест в сторону их собственного народа, потому что люди в Европе потрясены тем, что происходит в Газе. В противном случае это бессмысленный жест, хотя, безусловно, серьёзный раздражитель для правительства (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху. Но это ничего не значит на практике", - считает ван дер Пейл. Одновременно с этим, как напомнил эксперт, ряд европейских стран продолжает вооружать Израиль и оказывать ему всевозможную экономическую поддержку. "И, возможно, европейцы также хотят вызвать раздражение у США, поскольку (президент США Дональд) Трамп не подыгрывает европейским государствам в украинском вопросе. Кроме того, европейские правительства знают, что Израиль шантажирует Трампа. Но главная суть этого жеста в том, что они просто хотят в какой-то степени успокоить собственную общественность", - заявил собеседник агентства. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина были встречены неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

