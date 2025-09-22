Рейтинг@Mail.ru
Ливийский эксперт прокомментировал признание Палестины странами Европы - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 22.09.2025 (обновлено: 18:15 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/palestina-2043554344.html
Ливийский эксперт прокомментировал признание Палестины странами Европы
Ливийский эксперт прокомментировал признание Палестины странами Европы - РИА Новости, 22.09.2025
Ливийский эксперт прокомментировал признание Палестины странами Европы
Признание Палестины странами Европы в значительной степени поспособствует изоляции Израиля на международной арене и может проложить путь к его экономической... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:08:00+03:00
2025-09-22T18:15:00+03:00
в мире
палестина
израиль
франция
кир стармер
эммануэль макрон
оон
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043588648_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e4f6635bca31845df26bd307e86a605.jpg
БЕНГАЗИ, 22 сен - РИА Новости. Признание Палестины странами Европы в значительной степени поспособствует изоляции Израиля на международной арене и может проложить путь к его экономической блокаде, заявил РИА Новости бывший замминистра иностранных дел Ливии, профессор истории международных отношений Усман аль-Бадри. "Европейское признание Палестины в значительной степени поспособствует изоляции сионистского образования (Израиля – ред.) на международной арене и нанесению ущерба его репутации. Также оно может проложить путь к дополнительным шагам, таким как введение экономической блокады или отмена некоторых торговых соглашений", - считает аль-Бадри. По его мнению, международное сообщество сейчас больше, чем когда-либо готово к признанию Палестины, однако это дело требует постоянных усилий и работы со стороны арабских и исламских стран. "Война, которую Израиль ведет в секторе Газа, с ее беспрецедентными нарушениями пробудила международную совесть и вызвала формирование широкого общественного мнения в европейских обществах", - сказал эксперт о причинах признания Палестины. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
https://ria.ru/20250922/palestina-2043518371.html
https://ria.ru/20250918/izrail-2042592534.html
палестина
израиль
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043588648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6898c02a20fb704ef4cb13cfc8271a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, израиль, франция, кир стармер, эммануэль макрон, оон, европа
В мире, Палестина, Израиль, Франция, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН, Европа
Ливийский эксперт прокомментировал признание Палестины странами Европы

Экс-замглавы МИД Ливии аль-Бадри: признание Палестины поможет изоляции Израиля

© Getty Images / Horacio VillalobosПалестинские флаги на здании дипломатической миссии Палестины в Португалии. 22 сентября 2025
Палестинские флаги на здании дипломатической миссии Палестины в Португалии. 22 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Getty Images / Horacio Villalobos
Палестинские флаги на здании дипломатической миссии Палестины в Португалии. 22 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕНГАЗИ, 22 сен - РИА Новости. Признание Палестины странами Европы в значительной степени поспособствует изоляции Израиля на международной арене и может проложить путь к его экономической блокаде, заявил РИА Новости бывший замминистра иностранных дел Ливии, профессор истории международных отношений Усман аль-Бадри.
«
"Европейское признание Палестины в значительной степени поспособствует изоляции сионистского образования (Израиля – ред.) на международной арене и нанесению ущерба его репутации. Также оно может проложить путь к дополнительным шагам, таким как введение экономической блокады или отмена некоторых торговых соглашений", - считает аль-Бадри.
Флаг Палестины у здания палестинской миссии в Великобритании после церемонии поднятия флага в честь признания палестинского государства Великобританией. 22 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Признание Палестины не остановит войну, считает эксперт
Вчера, 13:54
По его мнению, международное сообщество сейчас больше, чем когда-либо готово к признанию Палестины, однако это дело требует постоянных усилий и работы со стороны арабских и исламских стран.
«
"Война, которую Израиль ведет в секторе Газа, с ее беспрецедентными нарушениями пробудила международную совесть и вызвала формирование широкого общественного мнения в европейских обществах", - сказал эксперт о причинах признания Палестины.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн
18 сентября, 08:00
 
В миреПалестинаИзраильФранцияКир СтармерЭммануэль МакронООНЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала