Ливийский эксперт прокомментировал признание Палестины странами Европы
Экс-замглавы МИД Ливии аль-Бадри: признание Палестины поможет изоляции Израиля
© Getty Images / Horacio VillalobosПалестинские флаги на здании дипломатической миссии Палестины в Португалии. 22 сентября 2025
© Getty Images / Horacio Villalobos
Палестинские флаги на здании дипломатической миссии Палестины в Португалии. 22 сентября 2025
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 22 сен - РИА Новости. Признание Палестины странами Европы в значительной степени поспособствует изоляции Израиля на международной арене и может проложить путь к его экономической блокаде, заявил РИА Новости бывший замминистра иностранных дел Ливии, профессор истории международных отношений Усман аль-Бадри.
«
"Европейское признание Палестины в значительной степени поспособствует изоляции сионистского образования (Израиля – ред.) на международной арене и нанесению ущерба его репутации. Также оно может проложить путь к дополнительным шагам, таким как введение экономической блокады или отмена некоторых торговых соглашений", - считает аль-Бадри.
По его мнению, международное сообщество сейчас больше, чем когда-либо готово к признанию Палестины, однако это дело требует постоянных усилий и работы со стороны арабских и исламских стран.
«
"Война, которую Израиль ведет в секторе Газа, с ее беспрецедентными нарушениями пробудила международную совесть и вызвала формирование широкого общественного мнения в европейских обществах", - сказал эксперт о причинах признания Палестины.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн
18 сентября, 08:00