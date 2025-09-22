Рейтинг@Mail.ru
Признание Палестины не остановит войну, считает эксперт - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 22.09.2025 (обновлено: 18:18 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/palestina-2043518371.html
Признание Палестины не остановит войну, считает эксперт
Признание Палестины не остановит войну, считает эксперт - РИА Новости, 22.09.2025
Признание Палестины не остановит войну, считает эксперт
Признание государства Палестина является символичным шагом, восстанавливающим историческую справедливость, но не способным остановить израильскую военную... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:54:00+03:00
2025-09-22T18:18:00+03:00
в мире
палестина
израиль
сша
кир стармер
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043589405_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_ae2c90397c8d42d704a04d55a9b1e376.jpg
ИСЛАМАБАД, 22 сен – РИА Новости. Признание государства Палестина является символичным шагом, восстанавливающим историческую справедливость, но не способным остановить израильскую военную кампанию, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института международного права в Исламабаде, эксперт по международному праву Мохаммед Оуэйс Анвар. "Шаги Лондона, Оттавы и Канберры, к которым присоединились Париж и Мадрид, следует рассматривать как символический и запоздалый жест отказа от легитимизации незаконной израильской оккупации. Эти акты признания не должны восприниматься как политическое чудо. Они лишь возвращают ситуацию в рамки международного права: признают право палестинцев на собственное государство в границах 1967 года. Но мы должны понимать, что это – лишь исправление исторической ошибки, а не создание нового права", - сказал Анвар. Эксперт отметил, что с правовой точки зрения признание открывает возможность создания официальных дипломатических каналов, предоставляет палестинским представителям полноценный статус послов, дает право подписывать соглашения и участвовать в международных инициативах. "Это важно, но недостаточно. Оно не останавливает израильские бомбардировки, не освобождает заключенных и не возвращает палестинцам их земли", – подчеркнул эксперт. По мнению Анвара, многие государства Запада пришли к этой позиции, скорее, по моральной необходимости, чем по политическому расчету. При этом, по его оценке, США не признают Палестину в обозримом будущем из-за тесного стратегического союза с Израилем, а Германия будет тянуть с решением, оправдываясь исторической ответственностью перед еврейским народом. "Признание Палестины – это самый легкий и наименее обременительный шаг. Но он не отменяет того факта, что европейские столицы продолжат рассматривать Израиль как важного союзника и, вероятнее всего, сохранят привычную линию голосования в его пользу в ООН. Даже если они проявят большую справедливость в отношении палестинского вопроса, влияние этих изменений будет ограничено, ведь США неизменно используют право вето в Совете Безопасности", - отметил Анвар. Ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали государство Палестина, а Франция, Мальта и Бельгия пообещали сделать это в ходе сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Идея "двух государств" предполагает создание независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года рядом с Израилем. Это решение традиционно поддерживается международным сообществом. Однако непрекращающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, разногласия между палестинскими группировками, взаимное насилие и политический тупик на переговорах до сих пор не позволяют воплотить этот план в жизнь. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
https://ria.ru/20250922/rossija-2043494721.html
https://ria.ru/20250921/ssha-2043399023.html
https://ria.ru/20250922/konflikt-1915630213.html
палестина
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043589405_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_4c7f86b4cce1fa852ba104e6f6e549cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, израиль, сша, кир стармер, эммануэль макрон, оон
В мире, Палестина, Израиль, США, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН
Признание Палестины не остановит войну, считает эксперт

Эксперт по международному праву Анвар: признание Палестины не остановит войну

© Getty Images / Leon NealФлаг Палестины у здания палестинской миссии в Великобритании после церемонии поднятия флага в честь признания палестинского государства Великобританией. 22 сентября 2025
Флаг Палестины у здания палестинской миссии в Великобритании после церемонии поднятия флага в честь признания палестинского государства Великобританией. 22 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Getty Images / Leon Neal
Флаг Палестины у здания палестинской миссии в Великобритании после церемонии поднятия флага в честь признания палестинского государства Великобританией. 22 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ИСЛАМАБАД, 22 сен – РИА Новости. Признание государства Палестина является символичным шагом, восстанавливающим историческую справедливость, но не способным остановить израильскую военную кампанию, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института международного права в Исламабаде, эксперт по международному праву Мохаммед Оуэйс Анвар.
"Шаги Лондона, Оттавы и Канберры, к которым присоединились Париж и Мадрид, следует рассматривать как символический и запоздалый жест отказа от легитимизации незаконной израильской оккупации. Эти акты признания не должны восприниматься как политическое чудо. Они лишь возвращают ситуацию в рамки международного права: признают право палестинцев на собственное государство в границах 1967 года. Но мы должны понимать, что это – лишь исправление исторической ошибки, а не создание нового права", - сказал Анвар.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Кремле прокомментировали позицию России по конфликту Израиля и Палестины
Вчера, 12:47
Эксперт отметил, что с правовой точки зрения признание открывает возможность создания официальных дипломатических каналов, предоставляет палестинским представителям полноценный статус послов, дает право подписывать соглашения и участвовать в международных инициативах. "Это важно, но недостаточно. Оно не останавливает израильские бомбардировки, не освобождает заключенных и не возвращает палестинцам их земли", – подчеркнул эксперт.
По мнению Анвара, многие государства Запада пришли к этой позиции, скорее, по моральной необходимости, чем по политическому расчету. При этом, по его оценке, США не признают Палестину в обозримом будущем из-за тесного стратегического союза с Израилем, а Германия будет тянуть с решением, оправдываясь исторической ответственностью перед еврейским народом.
"Признание Палестины – это самый легкий и наименее обременительный шаг. Но он не отменяет того факта, что европейские столицы продолжат рассматривать Израиль как важного союзника и, вероятнее всего, сохранят привычную линию голосования в его пользу в ООН. Даже если они проявят большую справедливость в отношении палестинского вопроса, влияние этих изменений будет ограничено, ведь США неизменно используют право вето в Совете Безопасности", - отметил Анвар.
Ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали государство Палестина, а Франция, Мальта и Бельгия пообещали сделать это в ходе сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Эксперты назвали США главным препятствием для решения палестинской проблемы
21 сентября, 21:54
Идея "двух государств" предполагает создание независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года рядом с Израилем. Это решение традиционно поддерживается международным сообществом. Однако непрекращающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, разногласия между палестинскими группировками, взаимное насилие и политический тупик на переговорах до сих пор не позволяют воплотить этот план в жизнь.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреПалестинаИзраильСШАКир СтармерЭммануэль МакронООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала