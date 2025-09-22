Признание Палестины не остановит войну, считает эксперт
Эксперт по международному праву Анвар: признание Палестины не остановит войну
Флаг Палестины у здания палестинской миссии в Великобритании после церемонии поднятия флага в честь признания палестинского государства Великобританией. 22 сентября 2025
© Getty Images / Leon Neal
Флаг Палестины у здания палестинской миссии в Великобритании после церемонии поднятия флага в честь признания палестинского государства Великобританией. 22 сентября 2025
ИСЛАМАБАД, 22 сен – РИА Новости. Признание государства Палестина является символичным шагом, восстанавливающим историческую справедливость, но не способным остановить израильскую военную кампанию, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института международного права в Исламабаде, эксперт по международному праву Мохаммед Оуэйс Анвар.
"Шаги Лондона, Оттавы и Канберры, к которым присоединились Париж и Мадрид, следует рассматривать как символический и запоздалый жест отказа от легитимизации незаконной израильской оккупации. Эти акты признания не должны восприниматься как политическое чудо. Они лишь возвращают ситуацию в рамки международного права: признают право палестинцев на собственное государство в границах 1967 года. Но мы должны понимать, что это – лишь исправление исторической ошибки, а не создание нового права", - сказал Анвар.
Эксперт отметил, что с правовой точки зрения признание открывает возможность создания официальных дипломатических каналов, предоставляет палестинским представителям полноценный статус послов, дает право подписывать соглашения и участвовать в международных инициативах. "Это важно, но недостаточно. Оно не останавливает израильские бомбардировки, не освобождает заключенных и не возвращает палестинцам их земли", – подчеркнул эксперт.
По мнению Анвара, многие государства Запада пришли к этой позиции, скорее, по моральной необходимости, чем по политическому расчету. При этом, по его оценке, США не признают Палестину в обозримом будущем из-за тесного стратегического союза с Израилем, а Германия будет тянуть с решением, оправдываясь исторической ответственностью перед еврейским народом.
"Признание Палестины – это самый легкий и наименее обременительный шаг. Но он не отменяет того факта, что европейские столицы продолжат рассматривать Израиль как важного союзника и, вероятнее всего, сохранят привычную линию голосования в его пользу в ООН. Даже если они проявят большую справедливость в отношении палестинского вопроса, влияние этих изменений будет ограничено, ведь США неизменно используют право вето в Совете Безопасности", - отметил Анвар.
Ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали государство Палестина, а Франция, Мальта и Бельгия пообещали сделать это в ходе сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Идея "двух государств" предполагает создание независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года рядом с Израилем. Это решение традиционно поддерживается международным сообществом. Однако непрекращающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, разногласия между палестинскими группировками, взаимное насилие и политический тупик на переговорах до сих пор не позволяют воплотить этот план в жизнь.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.