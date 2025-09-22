Рейтинг@Mail.ru
На этой неделе в Подмосковье начнут включать отопление - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 22.09.2025 (обновлено: 17:14 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/otoplenie-2043572305.html
На этой неделе в Подмосковье начнут включать отопление
На этой неделе в Подмосковье начнут включать отопление - РИА Новости, 22.09.2025
На этой неделе в Подмосковье начнут включать отопление
Отопление в соцобъектах Подмосковья начнут включать уже во вторник, в жилых домах оно появится через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:01:00+03:00
2025-09-22T17:14:00+03:00
жкх
московская область (подмосковье)
общество
сергей воропанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013868594_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_62dbf7f4d0ef2fc52c74c36b63c57e70.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отопление в соцобъектах Подмосковья начнут включать уже во вторник, в жилых домах оно появится через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона."С завтрашнего дня в Подмосковье начнут включать отопление на соцобъектах, а через неделю – в жилых домах. С 15 сентября в регионе стартовали пробные топки, которые необходимы для проверки готовности котельных, теплосетей и резервных топливных хозяйств к началу отопительного сезона. Однако в связи с предстоящим похолоданием принято решение уже на этой неделе включить батареи в школах, детских садах, больницах, а чуть позже и в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в Подмосковье сейчас насчитывается 2776 котельных. За первую неделю пробные топки проведены на 78% из них. Еще на 606 котельных они завершаются на этой неделе. В ходе мероприятий проверяется, в частности, работа котлов, насосов, систем автоматики и безопасности. При необходимости специалисты выравнивают давление, чтобы тепло беспрепятственно могло дойти до каждого дома."Устраняются все замечания, выявляются дефекты. Несмотря на то, что сегодня тепло, уже с завтрашнего дня начнется похолодание – по прогнозам к концу недели температура опустится до 10 градусов днем и до 3-4 ночью. А 27 сентября ожидается выпадение осадков в виде снега. Поэтому уже с завтрашнего дня мы начинаем подключать к теплоснабжению социальные объекты, а с 29 сентября по 1 октября – многоквартирные дома", - сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250919/gosduma-2042864442.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013868594_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_ccfe3ce5abf7c02e5e6f92c420a4b8a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, московская область (подмосковье), общество, сергей воропанов
ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Общество, Сергей Воропанов
На этой неделе в Подмосковье начнут включать отопление

В соцобъектах в Подмосковье во вторник начнут включать отопление

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРебенок греет руки у батареи
Ребенок греет руки у батареи - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ребенок греет руки у батареи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отопление в соцобъектах Подмосковья начнут включать уже во вторник, в жилых домах оно появится через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«
"С завтрашнего дня в Подмосковье начнут включать отопление на соцобъектах, а через неделю – в жилых домах. С 15 сентября в регионе стартовали пробные топки, которые необходимы для проверки готовности котельных, теплосетей и резервных топливных хозяйств к началу отопительного сезона. Однако в связи с предстоящим похолоданием принято решение уже на этой неделе включить батареи в школах, детских садах, больницах, а чуть позже и в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Подмосковье сейчас насчитывается 2776 котельных. За первую неделю пробные топки проведены на 78% из них. Еще на 606 котельных они завершаются на этой неделе. В ходе мероприятий проверяется, в частности, работа котлов, насосов, систем автоматики и безопасности. При необходимости специалисты выравнивают давление, чтобы тепло беспрепятственно могло дойти до каждого дома.
"Устраняются все замечания, выявляются дефекты. Несмотря на то, что сегодня тепло, уже с завтрашнего дня начнется похолодание – по прогнозам к концу недели температура опустится до 10 градусов днем и до 3-4 ночью. А 27 сентября ожидается выпадение осадков в виде снега. Поэтому уже с завтрашнего дня мы начинаем подключать к теплоснабжению социальные объекты, а с 29 сентября по 1 октября – многоквартирные дома", - сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, слова которого приводятся в сообщении.
Женщина проверяет температуру у батареи - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах
19 сентября, 01:12
 
ЖКХМосковская область (Подмосковье)ОбществоСергей Воропанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала