На этой неделе в Подмосковье начнут включать отопление

В соцобъектах в Подмосковье во вторник начнут включать отопление
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отопление в соцобъектах Подмосковья начнут включать уже во вторник, в жилых домах оно появится через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"С завтрашнего дня в Подмосковье начнут включать отопление на соцобъектах, а через неделю – в жилых домах. С 15 сентября в регионе стартовали пробные топки, которые необходимы для проверки готовности котельных, теплосетей и резервных топливных хозяйств к началу отопительного сезона. Однако в связи с предстоящим похолоданием принято решение уже на этой неделе включить батареи в школах, детских садах, больницах, а чуть позже и в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Подмосковье сейчас насчитывается 2776 котельных. За первую неделю пробные топки проведены на 78% из них. Еще на 606 котельных они завершаются на этой неделе. В ходе мероприятий проверяется, в частности, работа котлов, насосов, систем автоматики и безопасности. При необходимости специалисты выравнивают давление, чтобы тепло беспрепятственно могло дойти до каждого дома.
"Устраняются все замечания, выявляются дефекты. Несмотря на то, что сегодня тепло, уже с завтрашнего дня начнется похолодание – по прогнозам к концу недели температура опустится до 10 градусов днем и до 3-4 ночью. А 27 сентября ожидается выпадение осадков в виде снега. Поэтому уже с завтрашнего дня мы начинаем подключать к теплоснабжению социальные объекты, а с 29 сентября по 1 октября – многоквартирные дома", - сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, слова которого приводятся в сообщении.
