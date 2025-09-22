https://ria.ru/20250922/osvobozhdenie-2043430826.html

ВС России "ошеломили" ВСУ, осаждая Ольговское, рассказал боец

Подразделения ВС России "ошеломили" ВСУ, освобождая Ольговское в Запорожской области, рассказал участвовавший в штурме российский боец. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Подразделения ВС России "ошеломили" ВСУ, освобождая Ольговское в Запорожской области, рассказал участвовавший в штурме российский боец. Минобороны 15 сентября сообщило, что в ходе активного наступления военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Ольговское в Запорожской области. "ВСУ создают условия, что тебе нужно пройти 15-20 километров под воздействием дронов, прятаться от них, проходить ночью в пончо. Мы, конечно же, это все проходим и как только сближаемся, противник вынужден отходить. Противник не подготовлен. Когда он пытается контратаковать, у него ничего не получается, так как мы уже сделали секреты и засады, после которых враг ошеломлен. Я думаю, что они просто вынуждены идти на нас, потому что командование их отправляет. Они идут, пытаются, но ничего не выходит", — сообщил командир отделения с позывным "Тимоха", слова которого приводит Минобороны. Другой российский штурмовик, с позывным "Енот", рассказал о том, что в ходе боев за село были обнаружены иностранные наемники. "В районе села действовали иностранные наемники. Ближе подходим, противник начинает огрызаться. Возле Ольговского в основном они. После боя мы подобрали их вооружение: автоматы калибра 5,56 и одноразовые гранатомёты АТ-8", — сказал "Енот".

