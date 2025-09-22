https://ria.ru/20250922/opros-2043419344.html

Опрос показал, сколько россиян верят в существование инопланетян

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Примерно восемь из десяти (79%) россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной, помимо людей, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Большинство (79%) россиян ответили, что скорее верят в существование других разумных существ во Вселенной, помимо людей. Причем мужчины (83%) верят в это чаще женщин (76%). Около половины (46%) респондентов согласны с тем, что разумные существа с других планет могут посещать Землю и скрываться от людей, 36% думают, что они не посещают нашу планету. На вопрос о том, какие эмоции у них вызвало бы знание о том, что во Вселенной помимо людей есть ещё разумные существа (можно было дать любое количество ответов), 77% опрошенных назвали интерес, 30% - беспокойство, 15% - надежду. По мнению 61% россиян, инопланетяне, прибыв на Землю, сначала просто понаблюдали бы за людьми, 10% считают, что они попытались бы завоевать нашу планету, 19% думают, что они постарались бы наладить сотрудничество и дружеские отношения с людьми. Кроме того, респондентам предложили представить, что им нужно посоветовать инопланетянину книгу, чтобы лучше понять людей и жизнь на Земле: 15% назвали "Войну и Мир" Льва Толстого, 9% - "Библию" или "Евангелие", по 4% - "Преступление и наказание" Федора Достоевского и "1984" Джорджа Оруэлла. Более половины (63%) опрошенных отметили, что сами любят смотреть художественные фильмы про инопланетян, 30% рассказали, что им скорее не нравятся такие фильмы. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен по заказу телеканала ТНТ 2-4 сентября среди 1606 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

