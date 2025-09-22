Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян верят в существование инопланетян - РИА Новости, 22.09.2025
01:40 22.09.2025
Опрос показал, сколько россиян верят в существование инопланетян
Опрос показал, сколько россиян верят в существование инопланетян - РИА Новости, 22.09.2025
Опрос показал, сколько россиян верят в существование инопланетян
Примерно восемь из десяти (79%) россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной, помимо людей, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:40:00+03:00
2025-09-22T01:40:00+03:00
общество
земля
лев толстой (писатель)
федор достоевский
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
вциом
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Примерно восемь из десяти (79%) россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной, помимо людей, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Большинство (79%) россиян ответили, что скорее верят в существование других разумных существ во Вселенной, помимо людей. Причем мужчины (83%) верят в это чаще женщин (76%). Около половины (46%) респондентов согласны с тем, что разумные существа с других планет могут посещать Землю и скрываться от людей, 36% думают, что они не посещают нашу планету. На вопрос о том, какие эмоции у них вызвало бы знание о том, что во Вселенной помимо людей есть ещё разумные существа (можно было дать любое количество ответов), 77% опрошенных назвали интерес, 30% - беспокойство, 15% - надежду. По мнению 61% россиян, инопланетяне, прибыв на Землю, сначала просто понаблюдали бы за людьми, 10% считают, что они попытались бы завоевать нашу планету, 19% думают, что они постарались бы наладить сотрудничество и дружеские отношения с людьми. Кроме того, респондентам предложили представить, что им нужно посоветовать инопланетянину книгу, чтобы лучше понять людей и жизнь на Земле: 15% назвали "Войну и Мир" Льва Толстого, 9% - "Библию" или "Евангелие", по 4% - "Преступление и наказание" Федора Достоевского и "1984" Джорджа Оруэлла. Более половины (63%) опрошенных отметили, что сами любят смотреть художественные фильмы про инопланетян, 30% рассказали, что им скорее не нравятся такие фильмы. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен по заказу телеканала ТНТ 2-4 сентября среди 1606 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
земля
общество, земля, лев толстой (писатель), федор достоевский, джордж оруэлл (эрик артур блэр), вциом
Общество, Земля, Лев Толстой (писатель), Федор Достоевский, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), ВЦИОМ
Опрос показал, сколько россиян верят в существование инопланетян

ВЦИОМ: 81% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Примерно восемь из десяти (79%) россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной, помимо людей, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Большинство (79%) россиян ответили, что скорее верят в существование других разумных существ во Вселенной, помимо людей. Причем мужчины (83%) верят в это чаще женщин (76%).
Около половины (46%) респондентов согласны с тем, что разумные существа с других планет могут посещать Землю и скрываться от людей, 36% думают, что они не посещают нашу планету.
На вопрос о том, какие эмоции у них вызвало бы знание о том, что во Вселенной помимо людей есть ещё разумные существа (можно было дать любое количество ответов), 77% опрошенных назвали интерес, 30% - беспокойство, 15% - надежду.
По мнению 61% россиян, инопланетяне, прибыв на Землю, сначала просто понаблюдали бы за людьми, 10% считают, что они попытались бы завоевать нашу планету, 19% думают, что они постарались бы наладить сотрудничество и дружеские отношения с людьми.
Кроме того, респондентам предложили представить, что им нужно посоветовать инопланетянину книгу, чтобы лучше понять людей и жизнь на Земле: 15% назвали "Войну и Мир" Льва Толстого, 9% - "Библию" или "Евангелие", по 4% - "Преступление и наказание" Федора Достоевского и "1984" Джорджа Оруэлла.
Более половины (63%) опрошенных отметили, что сами любят смотреть художественные фильмы про инопланетян, 30% рассказали, что им скорее не нравятся такие фильмы.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен по заказу телеканала ТНТ 2-4 сентября среди 1606 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ОбществоЗемляЛев Толстой (писатель)Федор ДостоевскийДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)ВЦИОМ
 
 
