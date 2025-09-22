Волошин прокомментировал реакцию в ООН на обвинения Эстонии в адрес России
Волошин: реакция в ООН подтверждает конец гегемонии однополярного мира
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Реакция в ООН относительно обвинений Эстонии в адрес РФ в якобы нарушении воздушного пространства подтверждает факт окончания гегемона однополярного мира, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Ранее только 50 из 193 стран-членов ООН стран поддержали обвинения Эстонии в адрес РФ в якобы нарушении воздушного пространства страны. Заявление "от имени правительств" ряда стран зачитал на пресс-подходе в штаб-квартире ООН глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Всего его поддержали представители лишь 50 стран (включая, соответственно, Эстонию) и делегация Евросоюза. В зачитанном заявлении Цахкна бездоказательно обвинил РФ в инциденте, назвав его "опасной эскалацией". К заявлению, помимо стран-членов ЕС, присоединились в том числе и США.
"То, что менее трети стран-участниц ООН поддержали сегодня обвинения Эстонии против России, лишь подтверждает факт окончания гегемона однополярного мира… Разумное взвешенное голосование на полях ООН к тому же происходит на фоне заключения соглашений о сотрудничестве Никарагуа с воссоединенными регионами РФ. И, очевидно, эта тенденция будет продолжена… Нынешним западным лидерам пора признать, что политика эскалации и бездумного доминирования в ущерб интересам других государств - путь в никуда. Примечательно, что эту простую истину начинают осознавать отдельные члены Евросоюза и НАТО", - сказал Волошин.
Он добавил, что идея многополярного мира основана на принципах взаимоуважения и равноправного сотрудничества, этим постулатам Россия неукоснительно следует на протяжении всей своей истории, поэтому неизбежно прирастает союзниками и партнерами даже в условиях тотальной пропаганды очернения.
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.