23:51 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/oon-2043634242.html
Волошин прокомментировал реакцию в ООН на обвинения Эстонии в адрес России
Волошин прокомментировал реакцию в ООН на обвинения Эстонии в адрес России
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Реакция в ООН относительно обвинений Эстонии в адрес РФ в якобы нарушении воздушного пространства подтверждает факт окончания гегемона однополярного мира, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Ранее только 50 из 193 стран-членов ООН стран поддержали обвинения Эстонии в адрес РФ в якобы нарушении воздушного пространства страны. Заявление "от имени правительств" ряда стран зачитал на пресс-подходе в штаб-квартире ООН глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Всего его поддержали представители лишь 50 стран (включая, соответственно, Эстонию) и делегация Евросоюза. В зачитанном заявлении Цахкна бездоказательно обвинил РФ в инциденте, назвав его "опасной эскалацией". К заявлению, помимо стран-членов ЕС, присоединились в том числе и США. "То, что менее трети стран-участниц ООН поддержали сегодня обвинения Эстонии против России, лишь подтверждает факт окончания гегемона однополярного мира… Разумное взвешенное голосование на полях ООН к тому же происходит на фоне заключения соглашений о сотрудничестве Никарагуа с воссоединенными регионами РФ. И, очевидно, эта тенденция будет продолжена… Нынешним западным лидерам пора признать, что политика эскалации и бездумного доминирования в ущерб интересам других государств - путь в никуда. Примечательно, что эту простую истину начинают осознавать отдельные члены Евросоюза и НАТО", - сказал Волошин. Он добавил, что идея многополярного мира основана на принципах взаимоуважения и равноправного сотрудничества, этим постулатам Россия неукоснительно следует на протяжении всей своей истории, поэтому неизбежно прирастает союзниками и партнерами даже в условиях тотальной пропаганды очернения. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Реакция в ООН относительно обвинений Эстонии в адрес РФ в якобы нарушении воздушного пространства подтверждает факт окончания гегемона однополярного мира, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Ранее только 50 из 193 стран-членов ООН стран поддержали обвинения Эстонии в адрес РФ в якобы нарушении воздушного пространства страны. Заявление "от имени правительств" ряда стран зачитал на пресс-подходе в штаб-квартире ООН глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Всего его поддержали представители лишь 50 стран (включая, соответственно, Эстонию) и делегация Евросоюза. В зачитанном заявлении Цахкна бездоказательно обвинил РФ в инциденте, назвав его "опасной эскалацией". К заявлению, помимо стран-членов ЕС, присоединились в том числе и США.
"То, что менее трети стран-участниц ООН поддержали сегодня обвинения Эстонии против России, лишь подтверждает факт окончания гегемона однополярного мира… Разумное взвешенное голосование на полях ООН к тому же происходит на фоне заключения соглашений о сотрудничестве Никарагуа с воссоединенными регионами РФ. И, очевидно, эта тенденция будет продолжена… Нынешним западным лидерам пора признать, что политика эскалации и бездумного доминирования в ущерб интересам других государств - путь в никуда. Примечательно, что эту простую истину начинают осознавать отдельные члены Евросоюза и НАТО", - сказал Волошин.
Он добавил, что идея многополярного мира основана на принципах взаимоуважения и равноправного сотрудничества, этим постулатам Россия неукоснительно следует на протяжении всей своей истории, поэтому неизбежно прирастает союзниками и партнерами даже в условиях тотальной пропаганды очернения.
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Полянский оспорил якобы нарушение воздушного пространства Эстонии
Вчера, 17:49
 
