Вершинин встретился с заместителем генсека ООН по политвопросам

2025-09-22T23:36:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел встречу с заместители генерального секретаря ООН по политвопросам и миростроительству Розмари Дикарло, где обсудили ситуацию вокруг Украины, Афганистана, Ливии и Гаити, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. "Двадцать второго сентября "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по политвопросам и миростроительству Розмари Дикарло. Состоялось предметное обсуждение ряда актуальных страновых и региональных сюжетов международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке, в Афганистане, Ливии и Гаити", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте МИД. В свою очередь, замглавы МИД РФ акцентировал необходимость комплексного подхода к каждой из кризисных ситуаций с учетом их специфики и коренных причин. Кроме того, российская сторона в очередной раз подчеркнула, что в своей работе все структуры и сотрудники всемирной организации должны неукоснительно соблюдать статью 100 Устава ООН, предписывающую им придерживаться принципов беспристрастности, равноудаленности, объективности и действовать в интересах всех государств-членов, отмечается в сообщении.

