Гутерреш планирует встретиться с Лавровым 25 сентября
Гутерреш планирует встретиться с Лавровым 25 сентября
2025-09-22T19:49:00+03:00
2025-09-22T19:49:00+03:00
2025-09-22T19:52:00+03:00
ООН, 22 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик."Это будет четверг", – сказал Дюжаррик, уточнив, что встреча может состояться поздно вечером.
