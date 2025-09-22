https://ria.ru/20250922/oon-2043608128.html

Гутерреш планирует встретиться с Лавровым 25 сентября

Гутерреш планирует встретиться с Лавровым 25 сентября - РИА Новости, 22.09.2025

Гутерреш планирует встретиться с Лавровым 25 сентября

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T19:49:00+03:00

2025-09-22T19:49:00+03:00

2025-09-22T19:52:00+03:00

нью-йорк (город)

россия

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_ca957155eabd577627d6e8ce7b8a43d1.jpg

ООН, 22 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик."Это будет четверг", – сказал Дюжаррик, уточнив, что встреча может состояться поздно вечером.

https://ria.ru/20250922/rossiya-2043535735.html

нью-йорк (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, в мире