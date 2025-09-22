Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш планирует встретиться с Лавровым 25 сентября
19:49 22.09.2025 (обновлено: 19:52 22.09.2025)
Гутерреш планирует встретиться с Лавровым 25 сентября
Гутерреш планирует встретиться с Лавровым 25 сентября
2025-09-22T19:49:00+03:00
2025-09-22T19:52:00+03:00
ООН, 22 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик."Это будет четверг", – сказал Дюжаррик, уточнив, что встреча может состояться поздно вечером.
Нью-Йорк (город), Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, В мире
© POOL | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреша
Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреша. Архивное фото
ООН, 22 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Это будет четверг", – сказал Дюжаррик, уточнив, что встреча может состояться поздно вечером.
Нью-Йорк (город)РоссияСергей Лавров: биография министра иностранных дел РоссииООНГенеральная Ассамблея ООНСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешВ мире
 
 
