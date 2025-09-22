https://ria.ru/20250922/oon-2043582088.html

Полянский оспорил якобы нарушение воздушного пространства Эстонии

ООН, 22 сен – РИА Новости. Эстония не предоставила никаких доказательств на фоне обвинений РФ в нарушении своего воздушного пространства, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.МИД Эстонии сообщил, что в понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил 19 сентября, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента.

