Рейтинг@Mail.ru
Россия заявила об угрозе правам человека в Венесуэле из-за санкций - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/oon-2043523242.html
Россия заявила об угрозе правам человека в Венесуэле из-за санкций
Россия заявила об угрозе правам человека в Венесуэле из-за санкций - РИА Новости, 22.09.2025
Россия заявила об угрозе правам человека в Венесуэле из-за санкций
Внешнее давление в форме нелегитимных односторонних санкций представляет серьезную угрозу правам человека в Венесуэле, заявил представитель России на сессии... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:21:00+03:00
2025-09-22T14:21:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
каракас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4181fab333af6537168b183a707a2e99.jpg
ЖЕНЕВА, 22 сен - РИА Новости. Внешнее давление в форме нелегитимных односторонних санкций представляет серьезную угрозу правам человека в Венесуэле, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН. "Серьезную угрозу правам человека в стране представляет внешнее давление в форме нелегитимных односторонних принудительных мер. Против Каракаса уже введено свыше одной тысячи различных ограничений, которые имеют прямую гуманитарную проекцию", - заявил представитель РФ в ходе диалога с Независимой международной миссией по установлению фактов в Венесуэле в ходе 60-й сессии Совета ООН по правам человека.
https://ria.ru/20250920/tramp-2043134452.html
венесуэла
россия
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ad97989a465a669a51d5d29aafd982b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, каракас, оон
В мире, Венесуэла, Россия, Каракас, ООН
Россия заявила об угрозе правам человека в Венесуэле из-за санкций

Россия заявила об угрозе правам человека в Венесуэле из-за нелегитимных санкций

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Карлос Эррера
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 22 сен - РИА Новости. Внешнее давление в форме нелегитимных односторонних санкций представляет серьезную угрозу правам человека в Венесуэле, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН.
"Серьезную угрозу правам человека в стране представляет внешнее давление в форме нелегитимных односторонних принудительных мер. Против Каракаса уже введено свыше одной тысячи различных ограничений, которые имеют прямую гуманитарную проекцию", - заявил представитель РФ в ходе диалога с Независимой международной миссией по установлению фактов в Венесуэле в ходе 60-й сессии Совета ООН по правам человека.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты
20 сентября, 09:02
 
В миреВенесуэлаРоссияКаракасООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала