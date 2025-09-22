https://ria.ru/20250922/oon-2043523242.html
Россия заявила об угрозе правам человека в Венесуэле из-за санкций
ЖЕНЕВА, 22 сен - РИА Новости. Внешнее давление в форме нелегитимных односторонних санкций представляет серьезную угрозу правам человека в Венесуэле, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН. "Серьезную угрозу правам человека в стране представляет внешнее давление в форме нелегитимных односторонних принудительных мер. Против Каракаса уже введено свыше одной тысячи различных ограничений, которые имеют прямую гуманитарную проекцию", - заявил представитель РФ в ходе диалога с Независимой международной миссией по установлению фактов в Венесуэле в ходе 60-й сессии Совета ООН по правам человека.
